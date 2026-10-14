57% українців (опитаних) підтримують зупинення бойових дій і переговори (група Рейтинг, опитування в жовтні цього року).

Відео дня

Я вважаю, що росіяни оскаженіло б'ють нас зокрема тому, що спираються на цих людей. Вони тиснуть саме на цю частину населення, щоб воно (розмірковуючи про "мир") допомогло отримати росіянам бажане. Це як бити в слабке місце, бо воно вголос сказало про свої наміри й бачення, а отже де тонко, там і повинно порватися. Зараз тільки росія додасть ударів, а вже ці люди зсередини "допоможуть".

Опитані – це мініатюра всього населення України, і зазвичай соціологи враховують похибку десь 2-3% приблизно. Тому так виходить, більше половини українців хочуть зупинки бойових дій, "АЛЕ".

"Але":

– це якщо нам хтось забезпечить умови безпеки;

– якщо нам пообіцяють та щось підпишуть;

– якщо будуть, напевно ж, якісь миротворці, й таке інше.

Справа в тому, що це "Але" наразі не готовий забезпечити нам ніхто. Хіба що теоретично. Ні ООН, ні НАТО, ні підписанти Будапештського меморандуму нам нічого не забезпечили. А єдиних, хто справді намагається забезпечити нам той мир, ці 57% хочуть зупинити.

Хочуть зупинити своїх. Будь ласка, зараз триває операція Вівальді. Станом на жовтень відвойовано під 200 квадратних кілометрів понівеченої нашої землі. Йде застосування роботизованих систем на полі бою – під 90%. Є перше повітряне десантування роботів на 10 км вглиб тилу ворога. Повний зрив планів росіян оточити фортечний пояс Донеччини – Слов'янськ-Краматорськ.

РЕКЛАМА

Зупинемо?

Дві третини з 36 великих НПЗ росії – нами вражено. Це величезний обсяг зробленої роботи. Великий дата-центр Яндекс – ми цим допомогли зменшити підтримку російськими ботами проросійських партій в декількох країнах одночасно. Якщо не помиляюсь, Чехія, Німеччина, Польща?

Зупинемо?

Що в "кошику" доводів за "мир" цих українців, яких приблизно 57%? Безперечно, втома, смерті, руйнації. Але ми ВСІ в одному човні. Те ж саме відчуває й інша частина, яка проти. Звісно, кожен має право на свою думку, проте я завжди намагаюсь розібрати ситуацію на молекули, зокрема задаючи питання: а далі що? А далі ЯК? Дуже конкретно, беручи до уваги факти?

Головні історії дня

1. Іноземні партнери та організації нам не забезпечать більше того, що вже колись "забезпечили". Дякуємо, можна підтертися тими гарантіями.

2. Ніхто за нас воювати не буде.

3. Мир з росією – це завжди час для росії відновитися. Який же це мир?

4. В наступному році росія збільшить витрати на "оборону" – до 202,58 млрд доларів. Це найвищий показник з початку 2022 року.

5. Вони нас ненавидять. Завжди ненавиділи й продовжать ненавидіти.

Німці так почали Другу Світову, коли програли в Першій і ображені, хотіли всім втерти носа. Але росіяни – це окремий сорт л...йна.

РЕКЛАМА

То ж що далі? І ЯК далі? Зупинка для ТАКОГО миру?

Я передбачаю, що під час того "миру" будуть відбуватися дивні події:

- терористичні атаки замість прямих на ключові сфери української оборонки;

– скупка представників влади, щоб поступово вони впроваджували подальші поступки росії – ми дійдемо й до того, що зробимо російську другою державною.

– будуть диверсії. Будуть тихо або не дуже прибирати наших найсильніших волонтерів, спеціалістів, патріотів, організаторів. Будуть спотворювати репутацію підрозділів, військовослужбовця ЗСУ й служби в армії загалом.

РЕКЛАМА

– Будуть демонтувати українську культуру. Україну як державу підриватимуть зсередини.

України не буде. І все це під прикриттям так званого миру.

Це якщо вони вирішать піти таким шляхом. Або зберуть сили й вдарять, тільки тепер сьогоднішнє пекло буде помножене на два.

Я пишу це, коли в сусідньому районі вже є чергові влучання. Саме в ці хвилини йде атака "бандеролями". Думаю, це вони тиснуть на ті самі 57%. Можете кидати "каміння", хто не згоден.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...