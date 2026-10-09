Справжній мир почнеться не в момент, коли Москва скаже, що більше не стрілятиме. Він почнеться тоді, коли Москва зрозуміє, що війна більше не дає їй можливості вирішувати, якою буде Україна.

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Геополітичне майбутнє України мусить визначатися принципами міжнародного права та її власною суб’єктністю, а не ресурсною спроможністю Російської Федерації вести війну на виснаження. Цей виклик є критичним для стабільності глобальної системи стримування, оскільки його наслідки формуватимуть правила міжнародних відносин на десятиліття вперед, незалежно від поточної динаміки на полі бою.

Адже йдеться про те, хто має право визначати стратегічний курс України, сама Україна як суверенна держава чи московський режим, який намагається нав’язати Києву власне бачення майбутнього силою зброї. Навколо цього питання сьогодні має формуватися не лише українська дипломатія, а й нова європейська система безпеки.

Очевидно, що російська агресія проти України від самого початку була не просто боротьбою за території. Територіальний вимір війни є надзвичайно важливим для Путіна, але він не вичерпує її політичного змісту.

Кремль прагне значно більшого: обмежити суверенне право України самостійно визначати свою зовнішню політику, систему безпеки, економічну модель та цивілізаційний вибір. У цьому сенсі ракети, дрони, танки, окупація територій, енергетичний шантаж і військовий тиск є інструментами однієї ширшої стратегії – зберегти за Російською Федерацією можливість впливати на фундаментальні рішення української держави.

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Тому головне стратегічне завдання для України зараз не лише, як вистояти у війні. Воно полягає в тому, як позбавити Москву можливості використовувати силу для визначення українського майбутнього. Це набагато складніше завдання, ніж домогтися припинення вогню, але саме воно відрізняє стійкий мир від чергової паузи між двома фазами війни.

Припинення бойових дій саме по собі ще не означає завершення російської політики примусу. Історія міжнародних конфліктів переконливо демонструє, що перемир’я може бути лише моментом перегрупування сил, якщо фундаментальна причина конфлікту залишається невирішеною.

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Коли після припинення вогню Московія зберігає здатність погрожувати новим вторгненням, блокувати економічний розвиток, дестабілізувати політичну систему або нав’язувати Україні зовнішньополітичні рішення під загрозою застосування сили, то така ситуація не є повноцінним миром. Це лише інша форма війни, менш інтенсивна, але політично не менш небезпечна.

Зважаючи на це, українське розуміння миру має бути значно ширшим за формулу "Росія перестала стріляти". Мир має означати таку конфігурацію безпеки, за якої Москва не може перетворити військову перевагу, ракетний арсенал чи загрозу нового вторгнення на інструмент політичного контролю над Україною. Інакше кажучи, справжній мир не відсутність пострілів, а відсутність можливості повернутися до політики сили як до ефективного способу вирішення українського питання.

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У цьому контексті принципово важливо розділяти поняття "припинення війни" і "припинення російської можливості вести війну проти України". Перше може бути досягнуте політичною домовленістю. Друге потребує довгострокової трансформації всієї системи української та європейської безпеки. Україна повинна стати державою, напад на яку не відкриває агресору політичного вікна можливостей, а створює для нього неприйнятні військові, економічні та політичні наслідки.

Звідси випливає ключовий принцип майбутньої української стратегії: безпека не може будуватися на добрій волі Москви. Україна не повинна чекати моменту, коли кремлівський фюрер "усвідомить помилковість" агресії або добровільно відмовиться від зазіхань на суверенітет сусідніх країн.

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Державна стратегія має виходити з протилежного припущення: Росія повинна втратити можливість нав’язувати свої рішення Україні навіть у тому випадку, якщо в Кремлі знову виникне бажання це зробити.

А це означає, що майбутня українська безпека повинна спиратися на три взаємопов’язані компоненти – власну військову спроможність України, довгострокову підтримку її союзників та інституційну інтеграцію України в європейський безпековий простір.

Жоден із цих компонентів окремо не є достатнім. Власна армія без стратегічних союзів опиняється під постійним тиском значно більшої держави. Зовнішні гарантії без міцної української системи оборони можуть виявитися недостатньо переконливими. А політична інтеграція без реальної військової та економічної стійкості буде хиткою.

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Україна тому й має інвестувати не лише у здатність пережити чергову російську атаку, а й в спроможність зробити таку атаку стратегічно безглуздою. Йдеться про розвиток оборонно-промислового комплексу, протиповітряної та протиракетної оборони, безпілотних систем, далекобійних засобів стримування, кіберспроможностей, розвідки, захищеної енергетики та стійкої критичної інфраструктури.

Адже сучасне стримування це не тільки кількість військових і танків. Це здатність держави швидко відновлюватися після удару, продовжувати функціонувати під час війни і переконувати потенційного агресора, що ціна нового нападу буде для нього неприйнятною.

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Але українська безпека не може залишатися виключно українською проблемою. Якщо Росії дозволяється силою визначати долю України, це означає, що силовий фактор фактично отримує перевагу над міжнародним правом у самому центрі Європи. У такій ситуації під загрозою опиняється не лише Україна. Під загрозою опиняється сам принцип, відповідно до якого кордони та політичний статус європейських держав не можуть змінюватися силою.

Тому питання майбутнього України є водночас питанням майбутнього Європи. Європейська безпека після цієї війни не може повернутися до довоєнної логіки, у якій передбачалося, що економічна взаємозалежність сама по собі стримуватиме Росію, а дипломатичний діалог дозволить управляти її ревізіоністськими амбіціями. Ця модель виявилася недієздатною. Нова європейська система безпеки має виходити з необхідності стримування, оборонної готовності, технологічної переваги та здатності швидко реагувати на загрози.

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В цьому сенсі сильна Україна є не проблемою для європейської безпеки, а одним із її фундаментальних елементів. Українська армія, оборонна промисловість, досвід протидії російській військовій машині та здатність суспільства до мобілізації є стратегічним ресурсом усієї Європи. Україна має перейти від ролі держави, яку Європа допомагає захищати, до ролі одного з ключових виробників європейської безпеки.

Водночас Україні необхідно уникати небезпечної ілюзії, що виключно військова перемога автоматично вирішить усі стратегічні проблеми. Війна завершується не лише на полі бою. Майбутнє визначатиметься також економічною стійкістю, якістю державних інститутів, верховенством права, боротьбою з корупцією, розвитком людського капіталу, поверненням громадян, модернізацією країни та її інтеграцією до європейських структур. Сильна держава – це не тільки держава, яка здатна воювати. Це держава, яку складно зламати політично, економічно й соціально.

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Як наслідок, головною відповіддю на російську стратегію має стати не нескінченне очікування наступної російської атаки, а стратегія українського посилення. Коли метою Москви є збереження хронічної невизначеності навколо України, то єдиною правильною відповіддю Києва має стати чітке та незворотне визначення власного геополітичного вектора.

Якщо Кремль прагне заморозити Україну між війною і миром, Україна має прискорювати свою інтеграцію до Європи. У відповідь на те, що Росія намагається зберегти за собою право вето на українські рішення, Україна повинна побудувати таку систему міжнародних зв’язків, за якої російського вето просто не існуватиме.

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У цьому полягає і головне дипломатичне завдання. Українська дипломатія повинна говорити зі світом не лише мовою необхідності допомоги у війні, а мовою спільного стратегічного інтересу. Україна захищає не тільки себе. Вона захищає принцип, що жодна більша держава не отримує права вирішувати, який зовнішньополітичний курс обирати її сусідові, якою має бути його політична система і яким має бути його майбутнє.

У зв’язку з цим, будь-які подальші переговори про припинення війни повинні оцінюватися не тільки за критерієм припинення бойових дій, а й за критерієм довгострокової спроможності України залишатися суб’єктом власної політики. Домовленість, яка залишає Україні формальний суверенітет, але створює умови для постійного російського шантажу, не розв’язує проблему. Вона лише відкладає її вирішення.

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Справжній мир має відповісти на просте, але фундаментальне питання: що станеться, якщо Росія через кілька років знову вирішить, що Україна повинна змінити свій політичний курс? Якщо відповідь полягає в тому, що Україна знову залишиться сам на сам із загрозою вторгнення, то нинішній конфлікт насправді не буде завершений.

Коли ж Україна матиме достатню власну оборонну спроможність, надійні міжнародні партнерства, інтегровану економіку та чітке місце в європейській системі безпеки, то тоді війна перестане бути інструментом визначення її майбутнього.

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В цьому і полягає стратегічна різниця між миром та паузою. Пауза дає сторонам час. Мир змінює співвідношення можливостей. Пауза може бути порушена наступною ракетою. Але справжній мир робить застосування сили безперспективним, оскільки жодна ракета більше не зможе диктувати умови.

Україна не може будувати своє майбутнє навколо питання, чого хоче Путін. Вона повинна будувати його навколо питання, чого хоче українське суспільство і які інститути здатні гарантувати реалізацію цього вибору.

Це не заперечує необхідності переговорів із Росією. Навпаки, сильна позиція на переговорах виникає тоді, коли інша сторона розуміє: відмова від компромісу не дає їй можливості повернутися до ефективного військового примусу.

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У кінцевому підсумку стратегічна мета України має бути сформульована максимально просто: Росія може мати власні інтереси, власну армію, власну зовнішню політику і власне бачення світу, але вона не повинна мати можливості визначати майбутнє України силою.

Це і є справжній зміст українського суверенітету. Не просто право мати прапор, кордон і державні інституції, а реальна спроможність самостійно визначати власний історичний шлях. Якщо після війни Україна збереже це право, тоді всі її жертви не будуть марними, і головне політичне завдання, яке ставила перед собою Росія, буде повністю перекреслене.

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Майбутнє України має визначатися не дальністю російських ракет, не кількістю окупованих квадратних кілометрів і не політичною волею Кремля продовжувати війну. Воно має визначатися здатністю українського суспільства, української держави та її союзників зробити український суверенний вибір незворотним. Тоді Росія втратить головний ресурс своєї агресивної політики – можливість переконувати світ та саму Україну, що її майбутнє залежить від рішення Москви.

І стабільне мирне врегулювання не тотожне декларативній відмові Російської Федерації від ведення бойових дій. Фундаментом реального миру є повна втрата Москвою спроможності визначати геополітичний курс України військовим шляхом. Позбавлення Кремля інструментів силового тиску мусить стати ключовим пріоритетом довгострокової стратегії України та її європейських партнерів.

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