Сили оборони України 22-го та в ніч на 23 листопада продовжили вибивати ППО, дронові підрозділи й логістику російської окупаційної армії. Серед іншого, в окупованому Бердянську Запорізької області відбувся обстріл місця зосередження особового складу ворожого підрозділу "Рубікон".

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Про це повідомила пресслужба Генерального штабу Збройних сил України. "Мисливці стали здобиччю", – написали в Telegram представники ГШ ЗСУ.

Російські оператори БпЛА

У Бердянську підтверджене ураження окупантів із лав "Рубікону". Це центр безпілотних технологій держави-агресора РФ, оператори якого полюють на українську техніку й логістику.

"Цього разу полювання обернулося проти них самих", – зазначили наші захисники.

Окрім того, у районах Токмака Запорізької області та Цукуриного Донецької області атаковано пункти управління БпЛА противника. Звідти російські бойовики наводили дрони на наші позиції та населені пункти.

Ворожа техніка протиповітряної оборони

На ТОТ Луганщини воїни вдарили по зенітному ракетно-гарматному комплексу "Тор".

"Ще один комплекс, який прикривав окупантів від українських ударів із повітря, виведено з гри", – прокоментували у ГШ ЗСУ.

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Тилова логістика загарбників

У районі Новоолександрівки Запорізької області та Моспиного Донецької області уражено склади матеріально-технічних засобів підрозділів армії РФ. Масштаби завданих збитків уточнюються.

"Робота по ключових військових цілях противника триватиме, доки Росія повністю не припинить збройну агресію проти України", – наголосили військові.

Головні історії дня

Як писав OBOZ.UA, за попередню добу (22 листопада) українські воїни знищили 2 471 російського загарбника. Загальні втрати агресора в особовому складі за час повномасштабного вторгнення зросли до 1 639 641 особи.