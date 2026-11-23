Мисливці стали здобиччю: ЗСУ уразили особовий склад БпЛА-підрозділу "Рубікон" армії РФ у Бердянську
Сили оборони України 22-го та в ніч на 23 листопада продовжили вибивати ППО, дронові підрозділи й логістику російської окупаційної армії. Серед іншого, в окупованому Бердянську Запорізької області відбувся обстріл місця зосередження особового складу ворожого підрозділу "Рубікон".
Про це повідомила пресслужба Генерального штабу Збройних сил України. "Мисливці стали здобиччю", – написали в Telegram представники ГШ ЗСУ.
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Російські оператори БпЛА
У Бердянську підтверджене ураження окупантів із лав "Рубікону". Це центр безпілотних технологій держави-агресора РФ, оператори якого полюють на українську техніку й логістику.
"Цього разу полювання обернулося проти них самих", – зазначили наші захисники.
Окрім того, у районах Токмака Запорізької області та Цукуриного Донецької області атаковано пункти управління БпЛА противника. Звідти російські бойовики наводили дрони на наші позиції та населені пункти.
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Ворожа техніка протиповітряної оборони
На ТОТ Луганщини воїни вдарили по зенітному ракетно-гарматному комплексу "Тор".
"Ще один комплекс, який прикривав окупантів від українських ударів із повітря, виведено з гри", – прокоментували у ГШ ЗСУ.
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Тилова логістика загарбників
У районі Новоолександрівки Запорізької області та Моспиного Донецької області уражено склади матеріально-технічних засобів підрозділів армії РФ. Масштаби завданих збитків уточнюються.
"Робота по ключових військових цілях противника триватиме, доки Росія повністю не припинить збройну агресію проти України", – наголосили військові.
Як писав OBOZ.UA, за попередню добу (22 листопада) українські воїни знищили 2 471 російського загарбника. Загальні втрати агресора в особовому складі за час повномасштабного вторгнення зросли до 1 639 641 особи.