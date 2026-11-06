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На Черкащині внаслідок ворожої атаки пошкоджено будинки: постраждала жінка. Фото

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 хв
1,7 т.
На Черкащині внаслідок ворожої атаки пошкоджено будинки: постраждала жінка. Фото
Обстеження території триває. Джерело: t.me/cherkaskaODA

У Черкаському районі внаслідок російської атаки пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Руйнування зафіксували в Корсунь-Шевченківській громаді після падіння уламків ворожого безпілотника та вибухової хвилі.

Також пошкоджено лінію електропередач, а по медичну допомогу звернулася 62-річна жінка. Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Які наслідки атаки в Корсунь-Шевченківській громаді

За попередніми даними, унаслідок падіння уламків ворожого БпЛА та вибухової хвилі пошкоджено п’ять житлових будинків і близько десяти господарських споруд.

Крім того, обірвано лінію електропередач. Обстеження території триває, тому інформація про наслідки атаки може уточнюватися.

На Черкащині внаслідок ворожої атаки пошкоджено будинки: постраждала жінка. Фото

Вибухи Корсунь-Шевченківський 6 листопада 2026. Джерело: t.me/cherkaskaODA

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На Черкащині внаслідок ворожої атаки пошкоджено будинки: постраждала жінка. Фото

Вибухи Корсунь-Шевченківський 6 листопада 2026. Джерело: t.me/cherkaskaODA

Що відомо про постраждалу жінку

По медичну допомогу звернулася 62-річна місцева жителька. У неї діагностували гостру реакцію на стрес. Госпіталізація жінці не знадобилася.

На Черкащині внаслідок ворожої атаки пошкоджено будинки: постраждала жінка. Фото

Вибухи Корсунь-Шевченківський 6 листопада 2026. Джерело: t.me/cherkaskaODA

На Черкащині внаслідок ворожої атаки пошкоджено будинки: постраждала жінка. Фото

Вибухи Корсунь-Шевченківський 6 листопада 2026. Джерело: t.me/cherkaskaODA

На місці працюють комунальні служби

До ліквідації наслідків атаки залучили аварійну бригаду енергетиків. Комунальні служби громади розпочинають першочергові відновлювальні роботи.

На Черкащині внаслідок ворожої атаки пошкоджено будинки: постраждала жінка. Фото

Вибухи Корсунь-Шевченківський 6 листопада 2026. Джерело: t.me/cherkaskaODA

Як повідомляв OBOZ.UA, уранці 6 листопада російські війська атакували Рівненщину. В одному з сіл Сарненського району вони вбили чоловіка. Пошкоджено будинок та вантажівку. 

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