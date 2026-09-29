На Дніпропетровщині обірвалося життя двох підлітків – Олександра Губенка та Руслана Берищука. Хлопці загинули через російський удар по відділенню логістичної компанії у Синельникову.

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Трагедія сталася у понеділок, 28 вересня. Про це повідомив місцевий Telegram-канал "ХДніпро", оприлюднивши їх фото.

"Двоє підлітків загинули через удар РФ по логістичній компанії у Синельникову. Жертвами удару стали 17-річний Олександр Губенко та 15-річний Руслан Берещук", – йдеться у повідомленні.

Що передувало

Удень, 28 вересня, російська армія атакувала відділення логістичної компанії у Синельникову, там спалахнула пожежа. Внаслідок удару троє осіб отримали поранення, серед них – 15 річний хлопець, який перебував у лікарні у тяжкому стані (ймовірно йшлося про Руслана Берищука).

На місці удару тривала пошуково-рятувальна операція.

Нагадаємо,28 вересня, російська окупаційна армія атакувала середмістя Дніпра. Удар прийшовся по бізнес-центру, там виникла пожежа. Троє осіб загинули, також є постраждалі. Люди опинилися заблокованими у будівлі. Рятувальники ДСНС евакуювали їх за допомогою крана.

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Як писав OBOZ.UA, вдень 28 вересня Росія завдала чергового удару по Києву. Внаслідок дронової атаки пошкоджено будівлю Національної академії наук України. Установу охопило полум'я в момент, коли всередині знаходились люди.

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