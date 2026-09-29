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На Дніпропетровщині внаслідок російського удару загинули двоє підлітків. Фото

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read1 хв
icon 2,5 т.
На Дніпропетровщині внаслідок російського удару загинули двоє підлітків. Фото
Через атаку РФ загинули двоє підлітків

На Дніпропетровщині обірвалося життя двох підлітків – Олександра Губенка та Руслана Берищука. Хлопці загинули через російський удар по відділенню логістичної компанії у Синельникову.

Трагедія сталася у понеділок, 28 вересня. Про це повідомив місцевий Telegram-канал "ХДніпро", оприлюднивши їх фото.

"Двоє підлітків загинули через удар РФ по логістичній компанії у Синельникову. Жертвами удару стали 17-річний Олександр Губенко та 15-річний Руслан Берещук", – йдеться у повідомленні.

На Дніпропетровщині внаслідок російського удару загинули двоє підлітків. Фото

Внаслідок атаки РФ загинули двоє підлітків

Джерело: t.me/hyevuy_dnepr

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Що передувало

Удень, 28 вересня, російська армія атакувала відділення логістичної компанії у Синельникову, там спалахнула пожежа. Внаслідок удару троє осіб отримали поранення, серед них – 15 річний хлопець, який перебував у лікарні у тяжкому стані (ймовірно йшлося про Руслана Берищука).

На місці удару тривала пошуково-рятувальна операція.

Нагадаємо,28 вересня, російська окупаційна армія атакувала середмістя Дніпра. Удар прийшовся по бізнес-центру, там виникла пожежа. Троє осіб загинули, також є постраждалі. Люди опинилися заблокованими у будівлі. Рятувальники ДСНС евакуювали їх за допомогою крана.

Як писав OBOZ.UA, вдень 28 вересня Росія завдала чергового удару по Києву. Внаслідок дронової атаки пошкоджено будівлю Національної академії наук України. Установу охопило полум'я в момент, коли всередині знаходились люди.

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