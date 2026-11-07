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На Дніпропетровщині ворог атакував п’ятиповерхівку: є жертва, серед поранених – дитина. Фото

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 хв
561
На Дніпропетровщині ворог атакував п’ятиповерхівку: є жертва, серед поранених – дитина. Фото
Окупанти били по Дніпропетровщині

Російська окупаційна армія продовжує тероризувати Дніпропетровщину. Під дроновим ударом опинився Павлоград: є жертва, постраждали четверо людей, серед них – 11-річна дитина.

Окрім того, ворог атакував низку громад області, пошкодивши інфраструктуру та приватний будинок. Про наслідки повідомили керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та ДСНС.

Удар по Павлограду

За інформацією посадовця станом на 06:54, троє осіб отримали поранення через атаку росіян на Павлоград. Противник майже 20 разів атакував безпілотниками чотири райони. У місті пошкоджено багатоповерхівки, підприємство, автомобілі та господарські споруди. Також виникли пожежі.

"32-річний чоловік госпіталізований у стані середньої тяжкості. 38-річна жінка та 11-річна дівчинка лікуватимуться амбулаторно", – йдеться у повідомленні.

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На Дніпропетровщині ворог атакував п’ятиповерхівку: є жертва, серед поранених – дитина. Фото

РФ вдарила по Павлограду

Станом на 10:55 з'явилася інформація про одного загиблого та ще одного постраждалого у Павлограді.

"У Павлограді одна людина загинула, ще четверо дістали поранення, зокрема 11-річна дівчинка. Понівечено багатоквартирні будинки, підприємство, автомобілі та господарські споруди. Сталися займання", – зазначили у ДСНС.

На Дніпропетровщині ворог атакував п’ятиповерхівку: є жертва, серед поранених – дитина. Фото

Наслідки атаки РФ по Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині ворог атакував п’ятиповерхівку: є жертва, серед поранених – дитина. Фото

Серед постраждалих - дитина

На Дніпропетровщині ворог атакував п’ятиповерхівку: є жертва, серед поранених – дитина. Фото

Наслідки атаки РФ по Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині ворог атакував п’ятиповерхівку: є жертва, серед поранених – дитина. Фото

Серед постраждалих - дитина

Ворог бив по низці громад області

У Новоолександрівській та Миколаївській громадах Дніпровського району внаслідок російських атак зазнала пошкоджень інфраструктура.

На Нікопольщині під ворожим вогнем опинилися райцентр, Марганецька, Червоногригорівська та Мирівська громади. Там пошкоджено приватний будинок та об’єкти інфраструктури.

Також російські війська завдали удару по інфраструктурі Новопільської громади на Криворіжжі.

На Дніпропетровщині ворог атакував п’ятиповерхівку: є жертва, серед поранених – дитина. Фото

Наслідки атаки РФ по Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині ворог атакував п’ятиповерхівку: є жертва, серед поранених – дитина. Фото

Серед постраждалих - дитина

На Дніпропетровщині ворог атакував п’ятиповерхівку: є жертва, серед поранених – дитина. Фото

Карта. Джерело: deepstatemap.live

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч на 5 листопада окупаційна армія Росії завдала серії ударів по Київській області. Цього разу ціллю ворожої атаки стала логістична інфраструктура столичного регіону. Унаслідок обстрілу один чоловік травмований.

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