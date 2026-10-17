На Дніпропетровщині з ЛЕП зняли бойову частину дрона "Герань-4". Фото і відео
У Дніпропетровській області на повітряній лінії електропередачі на висоті близько 60 метрів виявили бойову частину російського ударного безпілотника типу "Шахед". Це сталося у Дніпровському районі.
Про це 16 жовтня повідомили на сторінці Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Facebook. Було встановлено, що це бойова частину БпЛА "Герань-4".
Піротехніки спецпідрозділу "S.I.G.M.A." Головного мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України разом із фахівцями спецпідрозділу "Дельта" дісталися небезпечного предмета за допомогою верхолазного спорядження та вилучили його.
"Бойову частину БпЛА "Герань-4" передали піротехнічному підрозділу Дніпропетровщини для подальшого знешкодження", – сказано в повідомленні.
Як повідомляв OBOZ.UA, у Полтавській області після чергової атаки держави-агресора Росії знайшли майже цілий "Шахед", бойова частина якого не здетонувала. Поліцейські вибухотехніки успішно знешкодили БЧ, яка несла небезпеку для людей.
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