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На Дніпропетровщині з ЛЕП зняли бойову частину дрона "Герань-4". Фото і відео

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read1 хв
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На Дніпропетровщині з ЛЕП зняли бойову частину дрона "Герань-4". Фото і відео
У Дніпровському районі виявили бойову частину БпЛА "Герань-4". Джерело: ДСНС Дніпропетровщини

У Дніпропетровській області на повітряній лінії електропередачі на висоті близько 60 метрів виявили бойову частину російського ударного безпілотника типу "Шахед". Це сталося у Дніпровському районі. 

Про це 16 жовтня повідомили на сторінці Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Facebook. Було встановлено, що це бойова частину БпЛА "Герань-4"

Піротехніки спецпідрозділу "S.I.G.M.A." Головного мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України разом із фахівцями спецпідрозділу "Дельта" дісталися небезпечного предмета за допомогою верхолазного спорядження та вилучили його.

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"Бойову частину БпЛА "Герань-4" передали піротехнічному підрозділу Дніпропетровщини для подальшого знешкодження", – сказано в повідомленні. 

На Дніпропетровщині з ЛЕП зняли бойову частину дрона ''Герань-4''. Фото і відео

БЧ знайшли на повітряній лінії електропередачі. Джерело: ДСНС Дніпропетровщини

На Дніпропетровщині з ЛЕП зняли бойову частину дрона ''Герань-4''. Фото і відео

Рятувальники вилучили БЧ. Джерело: ДСНС Дніпропетровщини

На Дніпропетровщині з ЛЕП зняли бойову частину дрона ''Герань-4''. Фото і відео

Транспортування небезпечного предмета. Джерело: ДСНС Дніпропетровщини

На Дніпропетровщині з ЛЕП зняли бойову частину дрона ''Герань-4''. Фото і відео

Рятувальники працювали в Дніпровському районі. Джерело: ДСНС Дніпропетровщини

На Дніпропетровщині з ЛЕП зняли бойову частину дрона ''Герань-4''. Фото і відео

На Дніпропетровщині виявили БЧ дрона "Герань-4". Джерело: ДСНС Дніпропетровщини

На Дніпропетровщині з ЛЕП зняли бойову частину дрона ''Герань-4''. Фото і відео

Працювали рятувальники. Джерело: ДСНС Дніпропетровщини

Як повідомляв OBOZ.UA, у Полтавській області після чергової атаки держави-агресора Росії знайшли майже цілий "Шахед", бойова частина якого не здетонувала. Поліцейські вибухотехніки успішно знешкодили БЧ, яка несла небезпеку для людей.

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Війна в УкраїніДніпроДСНСShahed (Шахед)БПЛА
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