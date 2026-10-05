На фронті відбулося 118 боєзіткнень: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

В Україні найбільш інтенсивні бої відбуваються на сході, де ворог найактивніше атакує на Костянтинівському й Покровському напрямках. У понеділок там зафіксовано 16 та 15 зіткнень із російськими окупантами.

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Сили оборони стримують натиск агресора та завдають загарбникам суттєвих втрат. Оперативною інформацією про ситуацію на передовій поділився Генеральний штаб Збройних сил України.

Зведення за 5 жовтня станом на 22:00

Загалом у понеділок на фронті було 118 бойових зіткнень. Противник завдав 57 авіаційних ударів, скинув 183 керовані авіабомби, залучив для ураження 6014 дронів-камікадзе різних типів і здійснив 1780 обстрілів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках війська РФ завдали трьох авіаударів із застосуванням семи КАБів і 41 раз обстрілювали позиції наших військ і населені пункти. Ворожих штурмів протягом доби тут не фіксувалося.

На Південно-Слобожанському напрямку агресор атакував двічі (в районах Ізбицького та Тернової).

На Куп'янському напрямку ворог п'ять разів намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Радьківки та Довгенького.

На Лиманському напрямку було чотири зіткнення з ворогом у районах населених пунктів Новоселівка, Зарічне та Дерилове.

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На Слов'янському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили одну спробу загарбників іти вперед (у районі Тихонівки).

Головні історії дня

На Костянтинівському напрямку наші воїни відбили 16 ворожих штурмів: у районі населеного пункту Костянтинівка та в бік Попасного, Іллінівки, Осикового, Райського, Русиного Яру, Вільного та Кучерового Яру. Три з цих атак станом на 22:00 тривали.

На Покровському напрямку відбулося 15 атак. Окупанти намагалися просунутися в бік населених пунктів Ганнівка, Новий Донбас, Добропілля, Світле, Новогришине, Василівка, Сергіївка та Новопавлівка. Чотири бої о 22:00 ще не закінчилися.

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На Олександрівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили п'ять атак неподалік Успішного, Різдвянки та Єгорівки. Одна штурмова тривала.

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На Оріхівському напрямку окупанти намагалися покращити своє становище, один раз атакуючи в бік Павлівки.

На Придніпровському напрямку зіткнень із ворогом протягом доби не було. На інших відтинках фронту суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Як раніше писав OBOZ.UA, у Кремлі відзначилися цинічною заявою про обстріли України. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков запевнив, що посилення повітряних ударів нібито є "відповіддю" на те, що Київ "розширив перелік цілей" для атак на території Росії.