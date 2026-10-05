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На фронті відбулося 118 боєзіткнень: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Time to read3 хв
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На фронті відбулося 118 боєзіткнень: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта
Війна в Україні. Фото ілюстративне. Джерело: пресслужба ГШ ЗСУ

В Україні найбільш інтенсивні бої відбуваються на сході, де ворог найактивніше атакує на Костянтинівському й Покровському напрямках. У понеділок там зафіксовано 16 та 15 зіткнень із російськими окупантами.

Сили оборони стримують натиск агресора та завдають загарбникам суттєвих втрат. Оперативною інформацією про ситуацію на передовій поділився Генеральний штаб Збройних сил України.

Зведення за 5 жовтня станом на 22:00

Загалом у понеділок на фронті було 118 бойових зіткнень. Противник завдав 57 авіаційних ударів, скинув 183 керовані авіабомби, залучив для ураження 6014 дронів-камікадзе різних типів і здійснив 1780 обстрілів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках війська РФ завдали трьох авіаударів із застосуванням семи КАБів і 41 раз обстрілювали позиції наших військ і населені пункти. Ворожих штурмів протягом доби тут не фіксувалося.

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На Південно-Слобожанському напрямку агресор атакував двічі (в районах Ізбицького та Тернової).

На фронті відбулося 118 боєзіткнень: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

Північно-Слобожанська, Курська й Південно-Слобожанська ділянки фронту. Джерело: Скриншот DeepStateMAP

На Куп'янському напрямку ворог п'ять разів намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Радьківки та Довгенького.

На Лиманському напрямку було чотири зіткнення з ворогом у районах населених пунктів Новоселівка, Зарічне та Дерилове.

На фронті відбулося 118 боєзіткнень: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

Лінія бойового зіткнення в районах міст Куп'янськ і Лиман. Джерело: Скриншот DeepStateMAP

На Слов'янському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили одну спробу загарбників іти вперед (у районі Тихонівки).

На фронті відбулося 118 боєзіткнень: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

Лінія фронту на сході. Слов’янський, Краматорський напрямки. Джерело: Скриншот DeepStateMAP

На Костянтинівському напрямку наші воїни відбили 16 ворожих штурмів: у районі населеного пункту Костянтинівка та в бік Попасного, Іллінівки, Осикового, Райського, Русиного Яру, Вільного та Кучерового Яру. Три з цих атак станом на 22:00 тривали.

На фронті відбулося 118 боєзіткнень: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

Місто Костянтинівка. Джерело: Скриншот DeepStateMAP

На Покровському напрямку відбулося 15 атак. Окупанти намагалися просунутися в бік населених пунктів Ганнівка, Новий Донбас, Добропілля, Світле, Новогришине, Василівка, Сергіївка та Новопавлівка. Чотири бої о 22:00 ще не закінчилися.

На фронті відбулося 118 боєзіткнень: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

Покровський напрямок. Джерело: Скриншот DeepStateMAP

На Олександрівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На фронті відбулося 118 боєзіткнень: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

Олександрівський напрямок. Джерело: Скриншот DeepStateMAP

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили п'ять атак неподалік Успішного, Різдвянки та Єгорівки. Одна штурмова тривала.

На Оріхівському напрямку окупанти намагалися покращити своє становище, один раз атакуючи в бік Павлівки.

На фронті відбулося 118 боєзіткнень: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

П'ять зіткнень відбулося на Гуляйпільському напрямку, ще одне на Оріхівському. Джерело: Скриншот DeepStateMAP

На Придніпровському напрямку зіткнень із ворогом протягом доби не було. На інших відтинках фронту суттєвих змін в обстановці не відбулося.

На фронті відбулося 118 боєзіткнень: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

Придніпровський напрямок. Джерело: Скриншот DeepStateMAP

Як раніше писав OBOZ.UA, у Кремлі відзначилися цинічною заявою про обстріли України. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков запевнив, що посилення повітряних ударів нібито є "відповіддю" на те, що Київ "розширив перелік цілей" для атак на території Росії.

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