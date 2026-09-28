Російська окупаційна армія 28 вересня намагалася провести 127 штурмів, проте Сили оборони України продовжують стримувати загарбників. Найбільш активними були бої на Донбасі, де зафіксовано 26 атак на одному лише Покровському напрямку.

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Оперативне зведення про ситуацію на фронті опублікувала пресслужба Генерального штабу ЗС України. У відомстві заявили, що захисники завдають окупантам значних втрат і виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Зведення за 28 вересня станом на 22:00

Загалом у понеділок зафіксовано 127 боєзіткнень. Держава-агресора завдала 60 авіаційних ударів, використала 171 керовану авіабомбу та 5200 дронів-камікадзе різних типів. Відбулося 1850 ворожих обстрілів по нашим населеним пунктам і позиціям військ.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках Сили оборони відбили три атаки противника; одне боєзіткнення, станом на 22:00, тривало.

На Південно-Слобожанському напрямку війська РФ сім разів штурмували позиції українських підрозділів у напрямку населених пунктів Нова Козача, Довгеньке, Хрипуни, Різникове, Лозова; одне боєзіткнення продовжувалося.

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На Куп’янському напрямку воїни зупинили одну атаку противника в бік міста Куп'янськ.

На Лиманському напрямку наші оборонці успішно відбили три спроби загарбників просунутися в районах населених пунктів Рідкодуб, Новоселівка та Дробишеве.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили дві спроби загарбників іти вперед поблизу Ямполя та Кривої Луки.

Головні історії дня

На Костянтинівському напрямку було відбито 18 ворожих штурмів у районах Костянтинівки, Новоселівки, Довгої Балки, Вільного та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Золотий Колодязь; ще одне боєзіткнення о 22:00 не закінчилося.

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На Покровському напрямку зафіксовано 26 боїв. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Світле, Мирне, Молодецьке та в напрямку Добропілля, Новогришиного, Сергіївки, Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку, в районах Олександрограда й Березового, відбито дві атаки окупантів.

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На Гуляйпільському напрямку також було дві битви. Вони пройшли у районах Гіркого й Гуляйпільського.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили чотири спроби противника просунутися вперед у бік населених пунктів Новоандріївка, Юрківка, Павлівка, Степногірськ.

На Краматорському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

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Як раніше писав OBOZ.UA, російські війська зайняли смугу завглибшки від 2 до 4 км уздовж українського кордону в Сумській області. За словами речника Угруповання об'єднаних сил Віктора Трегубова, росіяни намагалися розширити цю ділянку, однак зробити цього не змогли. Водночас на інших напрямках на півночі України окупанти продовжують тиснути на захисників.

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