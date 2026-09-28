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На фронті відбулося 127 боєзіткнень: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Time to read3 хв
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На фронті відбулося 127 боєзіткнень: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта
Оператор БпЛА. Ілюстративне фото
Джерело: Пресслужба Генштабу ЗСУ

Російська окупаційна армія 28 вересня намагалася провести 127 штурмів, проте Сили оборони України продовжують стримувати загарбників. Найбільш активними були бої на Донбасі, де зафіксовано 26 атак на одному лише Покровському напрямку.

Оперативне зведення про ситуацію на фронті опублікувала пресслужба Генерального штабу ЗС України. У відомстві заявили, що захисники завдають окупантам значних втрат і виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Зведення за 28 вересня станом на 22:00

Загалом у понеділок зафіксовано 127 боєзіткнень. Держава-агресора завдала 60 авіаційних ударів, використала 171 керовану авіабомбу та 5200 дронів-камікадзе різних типів. Відбулося 1850 ворожих обстрілів по нашим населеним пунктам і позиціям військ.

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На Північно-Слобожанському та Курському напрямках Сили оборони відбили три атаки противника; одне боєзіткнення, станом на 22:00, тривало.

На Південно-Слобожанському напрямку війська РФ сім разів штурмували позиції українських підрозділів у напрямку населених пунктів Нова Козача, Довгеньке, Хрипуни, Різникове, Лозова; одне боєзіткнення продовжувалося.

На фронті відбулося 127 боєзіткнень: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

Північно-Слобожанська, Курська й Південно-Слобожанська ділянки фронту

Джерело: Скриншот DeepStateMAP

На Куп’янському напрямку воїни зупинили одну атаку противника в бік міста Куп'янськ.

На Лиманському напрямку наші оборонці успішно відбили три спроби загарбників просунутися в районах населених пунктів Рідкодуб, Новоселівка та Дробишеве.

На фронті відбулося 127 боєзіткнень: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

Лінія бойового зіткнення в районах міст Куп'янськ і Лиман

Джерело: Скриншот DeepStateMAP

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили дві спроби загарбників іти вперед поблизу Ямполя та Кривої Луки.

На Костянтинівському напрямку було відбито 18 ворожих штурмів у районах Костянтинівки, Новоселівки, Довгої Балки, Вільного та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Золотий Колодязь; ще одне боєзіткнення о 22:00 не закінчилося.

На фронті відбулося 127 боєзіткнень: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

Лінія фронту на сході. Слов’янський, Краматорський напрямки

Джерело: Скриншот DeepStateMAP

На фронті відбулося 127 боєзіткнень: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

Місто Костянтинівка

Джерело: Скриншот DeepStateMAP

На Покровському напрямку зафіксовано 26 боїв. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Світле, Мирне, Молодецьке та в напрямку Добропілля, Новогришиного, Сергіївки, Новопавлівки.

На фронті відбулося 127 боєзіткнень: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

Покровський напрямок

Джерело: Скриншот DeepStateMAP

На Олександрівському напрямку, в районах Олександрограда й Березового, відбито дві атаки окупантів.

На фронті відбулося 127 боєзіткнень: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

Олександрівський напрямок

Джерело: Скриншот DeepStateMAP

На Гуляйпільському напрямку також було дві битви. Вони пройшли у районах Гіркого й Гуляйпільського.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили чотири спроби противника просунутися вперед у бік населених пунктів Новоандріївка, Юрківка, Павлівка, Степногірськ.

На фронті відбулося 127 боєзіткнень: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

Два зіткнення відбулося на Гуляйпільському напрямку, ще чотири на Оріхівському

Джерело: Скриншот DeepStateMAP

На Краматорському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

На фронті відбулося 127 боєзіткнень: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

Придніпровський напрямок

Джерело: Скриншот DeepStateMAP

Як раніше писав OBOZ.UA, російські війська зайняли смугу завглибшки від 2 до 4 км уздовж українського кордону в Сумській області. За словами речника Угруповання об'єднаних сил Віктора Трегубова, росіяни намагалися розширити цю ділянку, однак зробити цього не змогли. Водночас на інших напрямках на півночі України окупанти продовжують тиснути на захисників.

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