В Україні найбільш інтенсивні бойові дії тривають на сході, де російські загарбники найактивніше атакують на Костянтинівському напрямку. 17 листопада відбулось 22 бойових зіткнення. Також противник намагається тиснути на Покровському напрямку де Сили оборони сьогодні відбивали 7 ворожих атак.

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Та українські захисники стримують натиск агресора, завдаючи йому суттєвих втрат. Оперативну інформацію про ситуацію на передовій надав Генеральний штаб Збройних сил України.

Оперативне зведення за 17 листопада

Станом на 22:00, по всій лінії фронту було зафіксовано 139 зіткнень з російською армією. Противник завдав 63 авіаційних ударів, скинув 212 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 4850 дронів-камікадзе та здійснив 1711 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Північно-Слобожанський та Курський напрямки

Від початку доби окупанти завдали двох авіаударів, скинувши чотири керовані авіабомби (КАБ). Також противник здійснив 88 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, два з них – із застосуванням реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Південно-Слобожанський напрямок

Противник чотири рази атакував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Зибине та Охрімівка. Два боєзіткнення досі тривають.

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Куп’янський напрямок

На цій ділянці фронту ворог штурмових дій не проводив.

Лиманський напрямок

Дві спроби загарбників просунутися в бік населених пунктів Ставки та Лиман відбивали українські захисники. Один бій триває.

Головні історії дня

Слов’янський напрямок

Сили оборони зупинили дві спроби російських військ просунутися вперед у районі населеного пункту Крива Лука.

Краматорський напрямок

Противник не проводив спроб покращити своє становище на цій ділянці фронту.

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Костянтинівський напрямок

Сили оборони відбивали 18 ворожих штурмів. Бої точилися в районах населених пунктів Новодмитрівка, Костянтинівка, Довга Балка, Вільне, а також у напрямках Молочарки, Кіндратівки та Миколайпілля. Одне боєзіткнення триває.

Покровський напрямок

Тут російські війська здійснили сім атак. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Білицьке, Добропілля, Мирне та в напрямках Сергіївки й Новопавлівки. Один бій продовжується. За попередніми підрахунками, протягом доби на цьому напрямку ліквідовано 59 окупантів, ще 21 поранено.

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Українські військові знищили сім одиниць автомобільної техніки, одну гармату, один засіб радіоелектронної боротьби (РЕБ), 14 спеціальних засобів, два пункти управління БпЛА, склад боєприпасів та 50 укриттів противника.

Крім того, пошкоджено 17 одиниць автомобільної техніки, шість гармат, один засіб РЕБ, п’ять спеціальних засобів, п’ять пунктів управління БпЛА та 141 укриття окупантів. Також знищено або подавлено 217 безпілотних літальних апаратів різних типів.

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Олександрівський напрямок

Російські війська штурмових дій не проводили.

Гуляйпільський напрямок

Сили оборони відбили дві ворожі атаки у напрямках населених пунктів Придорожнє та Єгорівка.

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Оріхівський напрямок

Окупанти безуспішно атакували позиції українських захисників у напрямку Павлівки.

Придніпровський напрямок

На цій ділянці фронту загарбники штурмових дій не проводили.

На інших ділянках фронту суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, як бійці бригади ТрО прокопали 40-метровий тунель до позицій росіян і зупинили наступ ворога.