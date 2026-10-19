На фронті відбулося 177 бойових зіткнень: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

В Україні тривають бойові дії, і найбільш інтенсивні бої з російськими загарбниками відбуваються на сході, де ворог найактивніше атакує на Костянтинівському й Покровському напрямках. У понеділок, 19 жовтня, ворог також активізувався на Південно–Слобожанському напрямку, де від початку доби відбулось 22 бойові зіткнення.

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Сили оборони стримують натиск агресора та завдають загарбникам суттєвих втрат. Оперативну інформацію про ситуацію на передовій оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил України.

Зведення за 19 жовтня станом на 22:00

Загалом від початку доби на фронті було зафіксовано 177 бойових зіткнень. Російські війська завдали 47 авіаційних ударів, скинули 171 керовану авіабомбу, залучили для ураження 4911 дронів і здійснили 1775 обстрілів українських населених пунктів і позицій Сил оборони.

Південно-Слобожанський напрямок

Упродовж доби на Південно–Слобожанському напрямку зафіксовано 22 бойові зіткнення біля Стариці, Малої Вовчі, Ізбицького, Вільчі, Охрімівки, Захарівки, Караїчного, Бочкового, Зибиного та Радьківки, три зіткнення тривають досі.

Лиманський напрямок

На цій ділянці фронту наші підрозділи завадили просуванню противника у районах Новомихайлівки, Дружелюбівки, Червоного Ставу, Зеленої Долини та Лимана, відбивши дев'ять атак.

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Слов’янський напрямок

Три атаки окупантів відбито в районах Ямполя, Пискунівки та Миколаївки.

Костянтинівський напрямок

Зафіксовано 12 бойових зіткнень у районах Костянтинівки, Новоселівки, Дружківки та Новопавлівки, три боєзіткнення тривають дотепер.

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Покровський напрямок

На Покровському напрямку зафіксовано 16 бойових зіткнень у районах населених пунктів Софіївка, Вільне, Кучерів Яр, Ганнівка, Чернігівка, Добропілля, Мирне, Сергіївка та Молодецьке, один бій продовжується до цього часу.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 26 окупантів та 6 – поранено; знищено чотири одиниці автомобільної, одну одиницю спеціальної техніки та один пункт управління безпілотними літальними апаратами ворога. Пошкоджено чотири одиниці автомобільної, дві одиниці спеціальної техніки, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та 27 укриттів противника. Знищено або подавлено 167 безпілотних літальних апаратів різних типів.

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Гуляйпільський напрямок

Дев'ять атак зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Різдвянка, Долинка, Гірке, Чарівне та Єгорівка.

На Північно–Слобожанському, Куп’янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

Як повідомляв OBOZ.UA, за добу 18 жовтня українські воїни відмінусували ще 2100 російських загарбників. Загальні втрати армії РФ в особовому складі за час повномасштабного вторгнення зросли до 1 567 160 осіб.