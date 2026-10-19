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На фронті відбулося 177 бойових зіткнень: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

Надія ДанищукНадія Данищук
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На фронті відбулося 177 бойових зіткнень: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта
Оперативне зведення Генштабу. Джерело: Генштаб/22 ОМБр

В Україні тривають бойові дії, і найбільш інтенсивні бої з російськими загарбниками відбуваються на сході, де ворог найактивніше атакує на Костянтинівському й Покровському напрямках. У понеділок, 19 жовтня, ворог також активізувався на Південно–Слобожанському напрямку, де від початку доби відбулось 22 бойові зіткнення.

Сили оборони стримують натиск агресора та завдають загарбникам суттєвих втрат. Оперативну інформацію про ситуацію на передовій оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил України.

Зведення за 19 жовтня станом на 22:00

Загалом від початку доби на фронті було зафіксовано 177 бойових зіткнень. Російські війська завдали 47 авіаційних ударів, скинули 171 керовану авіабомбу, залучили для ураження 4911 дронів і здійснили 1775 обстрілів українських населених пунктів і позицій Сил оборони.

Південно-Слобожанський напрямок

Упродовж доби на Південно–Слобожанському напрямку зафіксовано 22 бойові зіткнення біля Стариці, Малої Вовчі, Ізбицького, Вільчі, Охрімівки, Захарівки, Караїчного, Бочкового, Зибиного та Радьківки, три зіткнення тривають досі.

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На фронті відбулося 177 бойових зіткнень: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

Південно-Слобожанський напрямок. Джерело: deepstatemap

Лиманський напрямок

На цій ділянці фронту наші підрозділи завадили просуванню противника у районах Новомихайлівки, Дружелюбівки, Червоного Ставу, Зеленої Долини та Лимана, відбивши дев'ять атак.

На фронті відбулося 177 бойових зіткнень: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

Лиманський напрямок. Джерело: deepstatemap

Слов’янський напрямок

Три атаки окупантів відбито в районах Ямполя, Пискунівки та Миколаївки.

На фронті відбулося 177 бойових зіткнень: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

Слов’янський напрямок. Джерело: deepstatemap

Костянтинівський напрямок

Зафіксовано 12 бойових зіткнень у районах Костянтинівки, Новоселівки, Дружківки та Новопавлівки, три боєзіткнення тривають дотепер.

На фронті відбулося 177 бойових зіткнень: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

Костянтинівський напрямок. Джерело: deepstatemap

Покровський напрямок

На Покровському напрямку зафіксовано 16 бойових зіткнень у районах населених пунктів Софіївка, Вільне, Кучерів Яр, Ганнівка, Чернігівка, Добропілля, Мирне, Сергіївка та Молодецьке, один бій продовжується до цього часу.

На фронті відбулося 177 бойових зіткнень: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

Покровський напрямок. Джерело: deepstatemap

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 26 окупантів та 6 – поранено; знищено чотири одиниці автомобільної, одну одиницю спеціальної техніки та один пункт управління безпілотними літальними апаратами ворога. Пошкоджено чотири одиниці автомобільної, дві одиниці спеціальної техніки, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та 27 укриттів противника. Знищено або подавлено 167 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Гуляйпільський напрямок

Дев'ять атак зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Різдвянка, Долинка, Гірке, Чарівне та Єгорівка.

На фронті відбулося 177 бойових зіткнень: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

Гуляйпільський напрямок. Джерело: deepstatemap

На Північно–Слобожанському, Куп’янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

Як повідомляв OBOZ.UA, за добу 18 жовтня українські воїни відмінусували ще 2100 російських загарбників. Загальні втрати армії РФ в особовому складі за час повномасштабного вторгнення зросли до 1 567 160 осіб.

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