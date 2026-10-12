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На фронті відбулося 180 бойових зіткнень: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
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На фронті відбулося 180 бойових зіткнень: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта
Українські війська знищили дев’ять одиниць автомобільної техніки. Джерело: Генштаб ЗСУ

Протягом доби українські захисники відбили десятки штурмів, а на Покровському напрямку знищили 9 одиниць автомобільної техніки противника. Найбільше атак відбулося на Покровському напрямку, де противник 23 рази намагався просунутися вперед.

Станом на 22:00 12 жовтня Генеральний штаб Збройних сил України зафіксував 180 бойових зіткнень. Противник також завдав 67 авіаційних ударів, застосував 226 керованих авіабомб і 5650 дронів-камікадзе. Російські війська здійснили 1373 обстріли населених пунктів і позицій українських підрозділів.

Північно-Слобожанський та Курський напрямки

Від початку доби окупанти здійснили 37 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

На фронті відбулося 180 бойових зіткнень: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

Північно-Слобожанський та Курський напрямки. Джерело: Deep State Map

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Південно-Слобожанський напрямок

Противник 15 разів атакував позиції українських підрозділів у районах Стариці, Ізбицького, Вовчанських Хуторів і Зибиного, а також у напрямках Варварівки, Радьківки та Дорошівки. Одне бойове зіткнення тривало.

На фронті відбулося 180 бойових зіткнень: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

Південно-Слобожанський напрямок. Джерело: Deep State Map

Куп’янський напрямок

Наступальних дій на цій ділянці фронту ворог не проводив.

На фронті відбулося 180 бойових зіткнень: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

Куп’янський напрямок. Джерело: Deep State Map

Лиманський напрямок

Українські військові відбивали шість спроб загарбників просунутися в районах Колодязів і Лимана. Ще дві наступальні дії тривали.

На фронті відбулося 180 бойових зіткнень: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

Лиманський напрямок. Джерело: Deep State Map

Слов’янський та Краматорський напрямки

Російські війська штурмових дій не проводили.

На фронті відбулося 180 бойових зіткнень: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

Слов’янський та Краматорський напрямки. Джерело: Deep State Map

Костянтинівський напрямок

Сили оборони відбивали 14 ворожих штурмів у районах Костянтинівки, Софіївки та Довгої Балки.

На фронті відбулося 180 бойових зіткнень: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

Костянтинівський напрямок. Джерело: Deep State Map

Покровський напрямок

Противник здійснив 23 атаки, намагаючись просунутися в напрямку Грузького, Торецького та Вільного.

За попередніми підрахунками Генштабу, протягом дня на цій ділянці фронту ліквідували 23 окупантів, ще восьмеро отримали поранення.

На фронті відбулося 180 бойових зіткнень: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

Покровський напрямок. Джерело: Deep State Map

Українські військові знищили дев’ять одиниць автомобільної техніки, артилерійську систему, один спеціальний засіб і три укриття особового складу противника. Ще три одиниці автомобільної техніки та 29 укриттів було пошкоджено. Також знищено або подавлено 172 безпілотники різних типів.

Олександрівський напрямок

Ворог один раз штурмував позиції українських військових у напрямку Тернового.

На фронті відбулося 180 бойових зіткнень: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

Олександрівський напрямок. Джерело: Deep State Map

Гуляйпільський напрямок

Сили оборони відбили вісім атак у районах Різдвянки, Тернового та в напрямках Нового Запоріжжя, Косівцевого й Гіркого.

На фронті відбулося 180 бойових зіткнень: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

Гуляйпільський напрямок. Джерело: Deep State Map

Оріхівський та Придніпровський напрямки

Російські окупанти штурмових дій не проводили.

На фронті відбулося 180 бойових зіткнень: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

Оріхівський та Придніпровський напрямки. Джерело: Deep State Map

На інших напрямках фронту суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, Окупанти накопичують сили на Великобурлуцькому напрямку.

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