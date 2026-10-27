На фронті відбулося 185 бойових зіткнень: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

Протягом доби 26 жовтня на фронті відбулося 185 бойових зіткнень. Найгарячішою залишається ситуація на Покровському й Костянтинівському напрямках – там відбулося 25 і 20 боєзіткнень із російськими окупантами відповідно.

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Українські війська продовжують виснажувати ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу. Оновлені дані про ситуацію на фронті оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Зведення за 26 жовтня станом на 22:00

Противник завдав 48 авіаційних ударів, скинув 155 керованих авіабомб. Крім того, ворог залучив для ураження 6385 дронів-камікадзе та здійснив 2007 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Північно-Слобожанський і Курський напрямки

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби окупанти завдали одного авіаудару, застосували дві керовані авіабомби, здійснили 37 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, два з яких – із застосуванням РСЗВ.

Південно-Слобожанський напрямок

На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів атакував позиції наших підрозділів у бік населених пунктів Волохівське, Охрімівка, Шабельне та Чугунівка. Дві з цих атак іще тривають.

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Куп’янський напрямок

На Куп’янському напрямку ворог тричі намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Радьківки. Триває бій.

Лиманський напрямок

На Лиманському напрямку Сили оборони відбивали сім спроб загарбників просунутися в бік Зеленої Долини, Колодязів та Лиману. Одна атака триває.

Головні історії дня

Слов’янський та Краматорський напрямки

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупиняли три спроби загарбників йти вперед у районі населених пунктів Озерне, Крива Лука та Миколаївка. Одна штурмова дія противника триває.

На Краматорському напрямку противник штурмових дій не проводив.

Костянтинівський напрямок

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 20 ворожих штурмів: у районі населеного пункту Костянтинівка та в бік Олексієво-Дружківки, Новоселівки, Райського, Новопавлівки, Вільного та Кучерового Яру. Одна штурмова дія противника триває.

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Покровський напрямок

25 атак здійснював ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Новий Донбас, Добропілля, Вільне, Святогорівка, Світле, Мирне, Сергіївка, Молодецьке, Новомиколаївка та Філія. Три атаки тривають.

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Олександрівський напрямок

На Олександрівському напрямку ворог здійснив одну атаку у бік Піддубного.

Гуляйпільський напрямок

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали 10 ворожих атак у бік населених пунктів Різдвянка, Воздвижівка, Нове Запоріжжя, Верхня Терса, Гірке та Чарівне. Триває бій.

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На Оріхівському та Придніпровському напрямках окупанти штурмових дій не проводили.

На інших напрямках фронту суттєвих змін в обстановці не відбулося, зазначили в Генштабі ЗСУ.

Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні будуть розбудовані смуги інженерних загороджень кругової оборони міст. Відповідні заходи раніше були погоджені на засіданні РНБО, а 26 жовтня указ підписав президент Володимир Зеленський.