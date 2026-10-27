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На фронті відбулося 185 бойових зіткнень: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read2 хв
510
На фронті відбулося 185 бойових зіткнень: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта
У Генштабі ЗСУ розповіли, що відбувається на фронті. Джерело: Facebook/45 окрема артилерійська бригада Збройних cил України

Протягом доби 26 жовтня на фронті відбулося 185 бойових зіткнень. Найгарячішою залишається ситуація на Покровському й Костянтинівському напрямках – там відбулося 25 і 20 боєзіткнень із російськими окупантами відповідно.

Українські війська продовжують виснажувати ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу. Оновлені дані про ситуацію на фронті оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Зведення за 26 жовтня станом на 22:00

Противник завдав 48 авіаційних ударів, скинув 155 керованих авіабомб. Крім того, ворог залучив для ураження 6385 дронів-камікадзе та здійснив 2007 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Північно-Слобожанський і Курський напрямки

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби окупанти завдали одного авіаудару, застосували дві керовані авіабомби, здійснили 37 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, два з яких – із застосуванням РСЗВ.

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На фронті відбулося 185 бойових зіткнень: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

Північно-Слобожанський і Курський напрямки. Джерело: deepstatemap.live

Південно-Слобожанський напрямок

На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів атакував позиції наших підрозділів у бік населених пунктів Волохівське, Охрімівка, Шабельне та Чугунівка. Дві з цих атак іще тривають.

На фронті відбулося 185 бойових зіткнень: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

Південно-Слобожанський напрямок. Джерело: deepstatemap.live

Куп’янський напрямок

На Куп’янському напрямку ворог тричі намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Радьківки. Триває бій.

На фронті відбулося 185 бойових зіткнень: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

Куп’янський напрямок. Джерело: deepstatemap.live

Лиманський напрямок

На Лиманському напрямку Сили оборони відбивали сім спроб загарбників просунутися в бік Зеленої Долини, Колодязів та Лиману. Одна атака триває.

На фронті відбулося 185 бойових зіткнень: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

Лиманський напрямок. Джерело: deepstatemap.live

Слов’янський та Краматорський напрямки

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупиняли три спроби загарбників йти вперед у районі населених пунктів Озерне, Крива Лука та Миколаївка. Одна штурмова дія противника триває.

На Краматорському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На фронті відбулося 185 бойових зіткнень: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

Слов’янський та Краматорський напрямки. Джерело: deepstatemap.live

Костянтинівський напрямок

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 20 ворожих штурмів: у районі населеного пункту Костянтинівка та в бік Олексієво-Дружківки, Новоселівки, Райського, Новопавлівки, Вільного та Кучерового Яру. Одна штурмова дія противника триває.

На фронті відбулося 185 бойових зіткнень: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

Костянтинівський напрямок. Джерело: deepstatemap.live

Покровський напрямок

25 атак здійснював ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Новий Донбас, Добропілля, Вільне, Святогорівка, Світле, Мирне, Сергіївка, Молодецьке, Новомиколаївка та Філія. Три атаки тривають.

На фронті відбулося 185 бойових зіткнень: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

Покровський напрямок. Джерело: deepstatemap.live

Олександрівський напрямок

На Олександрівському напрямку ворог здійснив одну атаку у бік Піддубного.

На фронті відбулося 185 бойових зіткнень: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

Олександрівський напрямок. Джерело: deepstatemap.live

Гуляйпільський напрямок

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали 10 ворожих атак у бік населених пунктів Різдвянка, Воздвижівка, Нове Запоріжжя, Верхня Терса, Гірке та Чарівне. Триває бій.

На фронті відбулося 185 бойових зіткнень: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

Гуляйпільський напрямок. Джерело: deepstatemap.live

На Оріхівському та Придніпровському напрямках окупанти штурмових дій не проводили.

На фронті відбулося 185 бойових зіткнень: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

Оріхівський напрямок. Джерело: deepstatemap.live

На фронті відбулося 185 бойових зіткнень: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

Придніпровський напрямок. Джерело: deepstatemap.live

На інших напрямках фронту суттєвих змін в обстановці не відбулося, зазначили в Генштабі ЗСУ.

Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні будуть розбудовані смуги інженерних загороджень кругової оборони міст. Відповідні заходи раніше були погоджені на засіданні РНБО, а 26 жовтня указ підписав президент Володимир Зеленський.

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