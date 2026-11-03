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На фронті відбулося 191 бойове зіткнення: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

Надія ДанищукНадія Данищук
Time to read2 хв
69
На фронті відбулося 191 бойове зіткнення: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта
Оперативне зведення Генштабу ЗСУ. Джерело: Генштаб

В Україні найбільш інтенсивні бойові дії тривають на сході, де російські загарбники найактивніше атакують на Покровському та Костянтинівському напрямках. 2 листопада там відбулось 12 та 19 бойових зіткнень відповідно. Також противник намагається тиснути на Запоріжжі, де на Гуляйпільському напрямку Сили оборони сьогодні відбивали 7 ворожих атак.

Українські захисники стримують натиск ворога, завдаючи йому суттєвих втрат. Оперативну інформацію про ситуацію на передовій надав Генеральний штаб Збройних сил України.

Оперативне зведення за 2 листопада станом на 22:00

Станом на 22:00 понеділка, по всій лінії фронту відбулося 191 бойове зіткнення з російською армією. Агресор завдав 44 авіаудари. Зокрема, застосовано 146 керованих авіабомб. Крім того, окупанти запустили 4304 дрони і здійснили 1946 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

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Північно-Слобожанський та Курський напрямки

Від початку доби окупанти вісім разів проводили штурмові дії та здійснили 42 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, чотири з яких – із застосуванням РСЗВ.

На фронті відбулося 191 бойове зіткнення: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

Північно-Слобожанський та Курський напрямки. Джерело: deepstatemap

Південно-Слобожанський напрямок

Противник десять разів атакував позиції наших підрозділів у бік населених пунктів Ізбицьке, Графське, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Шабельне, Чугунівка, Амбарне. Одна з цих атак іще триває.

На фронті відбулося 191 бойове зіткнення: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

Південно-Слобожанський напрямок. Джерело: deepstatemap

Куп’янський напрямок

На цій ділянці фронту ворог тричі штурмував в бік Радьківки. Триває бій.

На фронті відбулося 191 бойове зіткнення: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

Куп’янський напрямок. Джерело: deepstatemap

Лиманський напрямок

Українські воїни відбили шість спроб загарбників просунутися в бік Нового, Колодязів, Лиману та Зарічного. Одна атака ще триває.

На фронті відбулося 191 бойове зіткнення: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

Лиманський напрямок. Джерело: deepstatemap

Слов’янський напрямок

Сили оборони зупинили спробу загарбників йти вперед у районі населеного пункту Ямпіль.

На фронті відбулося 191 бойове зіткнення: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

Слов’янський напрямок. Джерело: deepstatemap

Костянтинівський напрямок

Сили оборони відбивали 19 ворожих штурмів: у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Новоселівки, Райського, Софіївки, Кучерового Яру та Вільного.

На фронті відбулося 191 бойове зіткнення: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

Костянтинівський напрямок. Джерело: deepstatemap

Покровський напрямок

Ворог здійснив 12 атак. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Молодецьке, Новопавлівка, Чернігівка, Світле, Добропілля, Мирне та Сергіївка. Триває бій.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 65 окупантів, 14 – поранено; знищено три одиниці автомобільної техніки, два спеціальних засоби та два укриття противника. Пошкоджено дев’ять одиниць автомобільної техніки, два засоби РЕБ, пункт управління БпЛА та 43 укриття противника. Знищено або подавлено 120 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На фронті відбулося 191 бойове зіткнення: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

Покровський напрямок. Джерело: deepstatemap

Гуляйпільський напрямок

Сили оборони відбили сім ворожих атак у бік населених пунктів Успішне, Тернувате, Гірке та Чарівне.

На фронті відбулося 191 бойове зіткнення: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

Гуляйпільський напрямок. Джерело: deepstatemap

Оріхівський напрямок

Окупанти проводили одну штурмову дію, атакуючи в бік Червоної Криниці.

На фронті відбулося 191 бойове зіткнення: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

Оріхівський напрямок. Джерело: deepstatemap

На Краматорському, Олександрівському та Придніпровському напрямках ворог штурмових дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в ситуації не відбулося.

Як повідомляв OBOZ.UA, За добу 1 листопада українські воїни відмінусували рекордні 2,5 тисяч російських окупантів. Загальні втрати армії РФ в особовому складі за час повномасштабного вторгнення зросли до 1 592 770 осіб.

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