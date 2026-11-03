На фронті відбулося 191 бойове зіткнення: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

В Україні найбільш інтенсивні бойові дії тривають на сході, де російські загарбники найактивніше атакують на Покровському та Костянтинівському напрямках. 2 листопада там відбулось 12 та 19 бойових зіткнень відповідно. Також противник намагається тиснути на Запоріжжі, де на Гуляйпільському напрямку Сили оборони сьогодні відбивали 7 ворожих атак.

Відео дня

Українські захисники стримують натиск ворога, завдаючи йому суттєвих втрат. Оперативну інформацію про ситуацію на передовій надав Генеральний штаб Збройних сил України.

Оперативне зведення за 2 листопада станом на 22:00

Станом на 22:00 понеділка, по всій лінії фронту відбулося 191 бойове зіткнення з російською армією. Агресор завдав 44 авіаудари. Зокрема, застосовано 146 керованих авіабомб. Крім того, окупанти запустили 4304 дрони і здійснили 1946 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Північно-Слобожанський та Курський напрямки

Від початку доби окупанти вісім разів проводили штурмові дії та здійснили 42 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, чотири з яких – із застосуванням РСЗВ.

Південно-Слобожанський напрямок

Противник десять разів атакував позиції наших підрозділів у бік населених пунктів Ізбицьке, Графське, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Шабельне, Чугунівка, Амбарне. Одна з цих атак іще триває.

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Куп’янський напрямок

На цій ділянці фронту ворог тричі штурмував в бік Радьківки. Триває бій.

Лиманський напрямок

Українські воїни відбили шість спроб загарбників просунутися в бік Нового, Колодязів, Лиману та Зарічного. Одна атака ще триває.

Головні історії дня

Слов’янський напрямок

Сили оборони зупинили спробу загарбників йти вперед у районі населеного пункту Ямпіль.

Костянтинівський напрямок

Сили оборони відбивали 19 ворожих штурмів: у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Новоселівки, Райського, Софіївки, Кучерового Яру та Вільного.

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Покровський напрямок

Ворог здійснив 12 атак. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Молодецьке, Новопавлівка, Чернігівка, Світле, Добропілля, Мирне та Сергіївка. Триває бій.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 65 окупантів, 14 – поранено; знищено три одиниці автомобільної техніки, два спеціальних засоби та два укриття противника. Пошкоджено дев’ять одиниць автомобільної техніки, два засоби РЕБ, пункт управління БпЛА та 43 укриття противника. Знищено або подавлено 120 безпілотних літальних апаратів різних типів.

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Гуляйпільський напрямок

Сили оборони відбили сім ворожих атак у бік населених пунктів Успішне, Тернувате, Гірке та Чарівне.

Оріхівський напрямок

Окупанти проводили одну штурмову дію, атакуючи в бік Червоної Криниці.

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На Краматорському, Олександрівському та Придніпровському напрямках ворог штурмових дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в ситуації не відбулося.

Як повідомляв OBOZ.UA, За добу 1 листопада українські воїни відмінусували рекордні 2,5 тисяч російських окупантів. Загальні втрати армії РФ в особовому складі за час повномасштабного вторгнення зросли до 1 592 770 осіб.