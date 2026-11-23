Протягом доби 23 листопада на фронті відбулися 123 бойові зіткнення. Найгарячішою залишається ситуація наКостянтинівському та Покровському напрямках – там відбулося 15 і 10 боєзіткнень із російськими окупантами відповідно.

Відео дня

Українські війська продовжують виснажувати ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу. Оновлені дані про ситуацію на фронті оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Зведення за 23 листопада станом на 22:00

Загалом від початку доби відбулися 123 бойові зіткнення.

Противник завдав 50 авіаційних ударів, скинув 171 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 5213 дронів-камікадзе та здійснив 1517 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Північно-Слобожанський і Курський напрямки

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби агресор здійснив одну атаку, завдав три авіаудари, скинувши сім КАБів, та здійснили 70 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Південно-Слобожанський напрямок

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз атакував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Охрімівка.

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Куп’янський напрямок

На Куп’янському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

Лиманський напрямок

Дві спроби загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку в районі Зарічного в бік та Лимана.

Головні історії дня

Слов’янський та Краматорський напрямки

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупиняли три спроби загарбників йти вперед у районах населених пунктів Діброва та Ямпіль. Одна з цих атак триває.

На Краматорському напрямку противник не атакував.

Костянтинівський напрямок

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 15 ворожих штурмів: у районі населених пунктів Костянтинівка, Вільне та у бік Миколайпілля, Кучерового Яру. Три атаки іще тривають.

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Покровський напрямок

10 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Чернігівка, Добропілля, Василівка, Мирне, Молодецьке та в напрямку Сергіївки.

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Олександрівський напрямок

На Олександрівському напрямку противник штурмових дій не проводив.

Гуляйпільський напрямок

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали п’ять ворожих атак у бік населених пунктів Нове Запоріжжя та Різдвянка.

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На Оріхівському та Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося, зазначили в Генштабі ЗСУ.

Як повідомляв OBOZ.UA, на Північно-Слобожанському напрямку бої вздовж кордону з Росією тривають щодня. Водночас поширювана в мережі інформація про нібито вихід українських військових на територію РФ та відновлення Курської операції не відповідає дійсності.