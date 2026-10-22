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На Гуляйпільському напрямку почастішали випадки самоліквідації піхотинців РФ: у чому причина

Софія ЗакревськаСофія Закревська
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На Гуляйпільському напрямку почастішали випадки самоліквідації піхотинців РФ: у чому причина
Військові РФ. Ілюстративне фото. Джерело: росмедіа

На Гуляйпільському напрямку фронту (Запорізька область) дедалі частіше трапляються випадки самоліквідації російських піхотинців. Однією з причин є тактика просочування малими піхотними групами, якої продовжує дотримуватися країна-агресорка РФ. 

Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ (ДШВ) ЗСУ. Там також опублікували відео, на якому окупант підриває себе гранатою. 

Українські військові розповіли, що війська Росії намагаються просуватися без належної підтримки, стабільного зв’язку, своєчасного підвозу боєкомплекту та можливості евакуації. Через це деякі загарбники, діставши поранення або не маючи можливості рухатися далі, вирішують ліквідувати себе самотужки. 

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"І це далеко не поодинокий випадок самоутилізації у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ. Скоро покажемо ще", – сказано в повідомленні. 

На Гуляйпільському напрямку почастішали випадки самоліквідації піхотинців РФ: у чому причина

Скриншот повідомлення 7-го корпусу ДШВ у Telegram

На Гуляйпільському напрямку почастішали випадки самоліквідації піхотинців РФ: у чому причина

Гуляйпільський напрямок. Джерело: deepstatemap.live

Раніше ми писали про те, що російські окупаційні війська намагаються скористатися погіршенням осінньої погоди для локальних штурмів на Гуляйпільському напрямку.

Противник залучає піхоту, мотоцикли та броньовану техніку, намагаючись просунутися до околиць Запоріжжя та заблокувати обласний центр. Українські військові стримують російські підрозділи й завдають їм втрат.

Як повідомляв OBOZ.UA, російські війська після окупації Гуляйполя використовують місто як логістичний плацдарм для накопичення особового складу, техніки та підготовки нових атак. За оцінкою української розвідки, таким чином окупанти намагаються створити умови для подальшого просування в напрямку Запоріжжя та блокування обласного центру.

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