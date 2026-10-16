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На Гуляйпільському напрямку знищено міст, який РФ використовувала для військової логістики. Відео

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read1 хв
icon 3,0 т.
На Гуляйпільському напрямку знищено міст, який РФ використовувала для військової логістики. Відео
Для ураження цілі вистачило одного FPV-дрона. Джерело: Колаж OBOZ.UA

На Гуляйпільському напрямку бійці 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка знищили міст, який російські окупанти використовували для військової логістики. Удар завдали після виявлення схованого під мостом боєкомплекту в районі населеного пункту Пологи.

Про операцію розповіли в 7-му корпусі Десантно-штурмових військ. Військові опублікували відео, на якому зафіксовано повний цикл роботи українських захисників – від виявлення цілі до її ураження та дорозвідки.

Противник облаштував сховище мінометних снарядів під мостовим перекриттям на одному зі своїх логістичних маршрутів. Цей шлях використовували для забезпечення військ, які наступають у напрямку Малої Токмачки та Оріхова.

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Під час FPV-патрулювання бійці 92-ї ОШБр виявили схованку. Російські військові намагалися захистити боєкомплект загородженням із сітки, однак українські оператори дронів змогли його обійти та уразити ціль.

Зруйнований маршрут

Для ураження цілі вистачило одного FPV-дрона. Унаслідок удару було зруйновано міст, який російські окупанти використовували для логістики. Результат операції українські військові зафіксували під час дорозвідки.

На Гуляйпільському напрямку знищено міст, який РФ використовувала для військової логістики. Відео

Цей шлях використовували для забезпечення військ. Джерело: Скриншот

У 7-му корпусі ДШВ зазначили, що перерізання логістичних маршрутів противника є одним із ключових завдань підрозділів у їхній смузі відповідальності.

На початку вересня Сили оборони України вже знищували кілька мостів. Це ускладнило російським військам логістику та обмежило можливості безпечно перевозити важку техніку й забезпечення.

Раніше OBOZ.UA показав на відео, як Сили оборони вперше знищили новітню російську важку вогнеметну систему ТОС-3 "Дракон".

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