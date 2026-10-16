На Гуляйпільському напрямку знищено міст, який РФ використовувала для військової логістики. Відео

На Гуляйпільському напрямку бійці 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка знищили міст, який російські окупанти використовували для військової логістики. Удар завдали після виявлення схованого під мостом боєкомплекту в районі населеного пункту Пологи.

Відео дня

Про операцію розповіли в 7-му корпусі Десантно-штурмових військ. Військові опублікували відео, на якому зафіксовано повний цикл роботи українських захисників – від виявлення цілі до її ураження та дорозвідки.

Противник облаштував сховище мінометних снарядів під мостовим перекриттям на одному зі своїх логістичних маршрутів. Цей шлях використовували для забезпечення військ, які наступають у напрямку Малої Токмачки та Оріхова.

Під час FPV-патрулювання бійці 92-ї ОШБр виявили схованку. Російські військові намагалися захистити боєкомплект загородженням із сітки, однак українські оператори дронів змогли його обійти та уразити ціль.

Зруйнований маршрут

Для ураження цілі вистачило одного FPV-дрона. Унаслідок удару було зруйновано міст, який російські окупанти використовували для логістики. Результат операції українські військові зафіксували під час дорозвідки.

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У 7-му корпусі ДШВ зазначили, що перерізання логістичних маршрутів противника є одним із ключових завдань підрозділів у їхній смузі відповідальності.

На початку вересня Сили оборони України вже знищували кілька мостів. Це ускладнило російським військам логістику та обмежило можливості безпечно перевозити важку техніку й забезпечення.

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