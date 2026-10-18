На Харківщині дрон влучив у мікроавтобус: є поранені

Вранці 18 жовтня російський безпілотник атакував мікроавтобус на трасі між Великим Бурлуком і Новою Олександрівкою на Харківщині. Поранення дістали 49-річний чоловік і 55-річна жінка.

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Про це повідомив начальник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич у Facebook. За його словами, обом постраждалим надають медичну допомогу. Він також розповів про пошкодження цивільної інфраструктури внаслідок російських атак у районі.

Зокрема, 17 жовтня в селищі Великий Бурлук безпілотники, попередньо типу "Герань", пошкодили будівлю дитячого навчального закладу. Люди не постраждали.

Того ж дня в селі Троїцьке Шевченківської громади внаслідок удару БпЛА типу "Молнія" зазнали пошкоджень приватний будинок і дві господарські споруди. Інформація про постраждалих не надходила.

У селі Гнилиця Великобурлуцької громади через обстріл також було пошкоджено автомобіль. Тип озброєння, який застосували російські війська, встановлюється.

Уранці 18 жовтня під удар безпілотників потрапило й селище Великий Бурлук – там пошкоджено будівлю медичного закладу. Обставини та наслідки цієї атаки уточнюються.

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Крім того, 17 жовтня на відкритій місцевості поблизу села Млинки Шевченківської громади виявили уламки російського БпЛА "Молнія". Даних про постраждалих не надходило.

Головні історії дня

Як раніше повідомляв OBOZ.UA, уночі 18 жовтня російські війська завдали удару по Ізюму Харківської області. Постраждали троє мирних жителів, а пошкоджень зазнали понад 10 приватних домоволодінь. За попередніми даними, окупанти застосували реактивну систему залпового вогню.

Також OBOZ.UA розповідав про розвиток російської супутникової мережі "Рассвет", яку РФ може використовувати для керування ударними безпілотниками та ракетами в режимі реального часу. Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій Бескрестнов попередив, що повноцінне безперервне супутникове покриття може бути розгорнуте орієнтовно протягом найближчих шести місяців. За його оцінкою, така система становитиме серйозну загрозу для української системи радіоелектронної боротьби.