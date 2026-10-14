На Харківщині окупанти атакували транспортне підприємство: є постраждалі. Фото

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиЗбір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиОголошено терміновий збір для бійців Третьої штурмової: залишилось зібрати 30 тис. грн ( $666)"Кількість звернень зростає": Лубінець назвав регіони з найбільшою кількістю скарг на ТЦК"Кількість звернень зростає": Лубінець назвав регіони з найбільшою кількістю скарг на ТЦКНа концерті Тіни Кароль зафільмували містичний момент під час пісні про покійного чоловіка: співачка не стримала емоційНа концерті Тіни Кароль зафільмували містичний момент під час пісні про покійного чоловіка: співачка не стримала емоцій"Розрізати й знищити по частинах": у ЗСУ на Донеччині з’явилася перспектива. Інтерв’ю з генералом Романенком"Розрізати й знищити по частинах": у ЗСУ на Донеччині з’явилася перспектива. Інтерв’ю з генералом РоманенкомВідключення світла в Україні. ІлюстраціяАварійні відключення посилено, є проблеми з водою: де найгірша ситуація зі світлом 14 жовтняПенсіонери за ноутбуком. ІлюстраціяПенсіонери в Україні можуть отримати 1000 грн від monobank: які умовиНа Полтавщині 15-річний хлопець помер від отруєння: що відомо про трагедіюНа Полтавщині 15-річний хлопець помер від отруєння: що відомо про трагедіюІлюстрація. Фінансовий гороскопМоре грошей і можливостей: три знаки зодіаку наприкінці жовтня привернуть багатство та успіхПідживлюєте город попелом? Ось, як зробити це правильноПідживлюєте город попелом? Ось, як зробити це правильно

На Харківщині окупанти атакували транспортне підприємство: є постраждалі. Фото

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read1 хв
icon 990
На Харківщині окупанти атакували транспортне підприємство: є постраждалі. Фото
14 жовтня окупанти завдали удару по приватному транспортному підприємству в Дергачах. Джерело: Колаж OBOZ.UA/Telegram/В'ячеслав Задоренко

Вранці 14 жовтня російські війська атакували безпілотником приватне транспортне підприємство в Дергачах Харківської області. Унаслідок удару постраждало п'ятеро працівників.

Про це в Telegram повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. Він також опублікував фото наслідків атаки.

Що відомо про атаку

Удар FPV-дроном стався близько 09:00, а влучання припало в ремонтний цех, де перебували цивільні вантажівки та працівники підприємства.

На Харківщині окупанти атакували транспортне підприємство: є постраждалі. Фото

Наслідки атаки на Дергачі. Джерело: Telegram/В'ячеслав Задоренко

Унаслідок детонації боєприпасу загорілися автомобілі. Четверо чоловіків віком 33, 54, 56 та 62 роки отримали тяжкі термічні опіки, які охоплюють 70–80% поверхні тіла.

Читайте також
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
icon 28,9 т.
Під ударом був дата-центр "Сбербанку" і не тільки: дрони атакували Балаково у Саратовській області. Фото і відео
icon 28,9 т.
Під ударом був дата-центр "Сбербанку" і не тільки: дрони атакували Балаково у Саратовській області. Фото і відео
Софія ЗакревськаСофія Закревська
icon 15,3 т.
"Про втрати можна здогадатись": Z-блогерка розповіла, як 16 операторів БпЛА ЗСУ зупинили кілька тисяч російських окупантів. Відео
icon 15,3 т.
"Про втрати можна здогадатись": Z-блогерка розповіла, як 16 операторів БпЛА ЗСУ зупинили кілька тисяч російських окупантів. Відео
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
icon 7,0 т.
Сили оборони відмінусували ще 1650 окупантів і спалили 2 танки армії РФ: дані Генштабу
icon 7,0 т.
Сили оборони відмінусували ще 1650 окупантів і спалили 2 танки армії РФ: дані Генштабу
На Харківщині окупанти атакували транспортне підприємство: є постраждалі. Фото

Наслідки атаки на Дергачі. Джерело: Telegram/В'ячеслав Задоренко

Ще один, 39-річний працівник, дістав вибухове поранення та опіки тіла I–II ступенів. Спочатку всіх постраждалих доставили до Дергачівської центральної лікарні, а згодом госпіталізували до опікового відділення одного з медичних закладів Харкова.

На Харківщині окупанти атакували транспортне підприємство: є постраждалі. Фото

Наслідки атаки на Дергачі. Джерело: Telegram/В'ячеслав Задоренко

Лікарі борються за життя важкопоранених і намагаються стабілізувати їхній стан.

На Харківщині окупанти атакували транспортне підприємство: є постраждалі. Фото

Наслідки атаки на Дергачі. Джерело: Telegram/В'ячеслав Задоренко

Росія продовжує атакувати Харківщину

Нагадаємо, вранці 9 жовтня російські війська атакували передмістя Харкова. Унаслідок удару постраждали троє жінок, яким знадобилася медична допомога. Про атаку повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, зазначивши, що на місці влучання працювали бригади медиків та екстрені служби.

Обставини та наслідки атаки встановлювали. За інформацією місцевих пабліків, російські війська могли застосувати безпілотники типу "Бандероль". Водночас Повітряні сили повідомляли про рух ворожих безпілотників у напрямку Харкова з півночі.

Як писав OBOZ.UA, увечері 11 жовтня російські війська атакували передмістя Харкова ракетами-дронами "Бандероль". Унаслідок удару загинули троє людей, ще 25 дістали поранення, серед постраждалих були діти. Також пошкоджено продовольчий магазин, п’ять автомобілів, два багатоквартирні та один приватний житловий будинок.

Схожі теми
Війна в УкраїніВійни Росії проти УкраїниРосійські обстрілиУкраїнаРосія - країна-агресор
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись