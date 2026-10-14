На Харківщині окупанти атакували транспортне підприємство: є постраждалі. Фото

Вранці 14 жовтня російські війська атакували безпілотником приватне транспортне підприємство в Дергачах Харківської області. Унаслідок удару постраждало п'ятеро працівників.

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Про це в Telegram повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. Він також опублікував фото наслідків атаки.

Що відомо про атаку

Удар FPV-дроном стався близько 09:00, а влучання припало в ремонтний цех, де перебували цивільні вантажівки та працівники підприємства.

Унаслідок детонації боєприпасу загорілися автомобілі. Четверо чоловіків віком 33, 54, 56 та 62 роки отримали тяжкі термічні опіки, які охоплюють 70–80% поверхні тіла.

Ще один, 39-річний працівник, дістав вибухове поранення та опіки тіла I–II ступенів. Спочатку всіх постраждалих доставили до Дергачівської центральної лікарні, а згодом госпіталізували до опікового відділення одного з медичних закладів Харкова.

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Лікарі борються за життя важкопоранених і намагаються стабілізувати їхній стан.

Росія продовжує атакувати Харківщину

Нагадаємо, вранці 9 жовтня російські війська атакували передмістя Харкова. Унаслідок удару постраждали троє жінок, яким знадобилася медична допомога. Про атаку повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, зазначивши, що на місці влучання працювали бригади медиків та екстрені служби.

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Обставини та наслідки атаки встановлювали. За інформацією місцевих пабліків, російські війська могли застосувати безпілотники типу "Бандероль". Водночас Повітряні сили повідомляли про рух ворожих безпілотників у напрямку Харкова з півночі.

Як писав OBOZ.UA, увечері 11 жовтня російські війська атакували передмістя Харкова ракетами-дронами "Бандероль". Унаслідок удару загинули троє людей, ще 25 дістали поранення, серед постраждалих були діти. Також пошкоджено продовольчий магазин, п’ять автомобілів, два багатоквартирні та один приватний житловий будинок.