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На Хмельниччині через російську атаку пошкоджено медзаклад: є постраждалі

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read1 хв
icon 678
На Хмельниччині через російську атаку пошкоджено медзаклад: є постраждалі
Ілюстративне фото. Дим від вибуху.

Країна-агресорка Росія продовжує атакувати мирні міста України. Під час обстрілу Хмельниччини пошкоджень зазнав один із медичних закладів.

Внаслідок російської атаки травм зазнали четверо осіб. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Що відомо

Під час російського обстрілу Хмельниччини пошкоджень зазнав медичний заклад. У ньому пошкоджено вікна, а четверо пацієнтів, які перебували там на лікуванні, дістали незначних травм, їм надали необхідну медичну допомогу. Окрім того, пошкоджень зазнали припарковані поруч автомобілі.

"Під час однієї з атак пошкоджено вікна та вхідну групу одного з медичних закладів області, а також автомобілі, припарковані поруч", – написав Тюрін.

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Інформація про загиблих не надходила.

Голова Хмельницької ОВА також зазначив, що упродовж доби ворог неодноразово атакував Хмельниччину ударними безпілотниками. Він додав, що працювали сили ППО, є збиття. 

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що увечері в понеділок, 12 жовтня, країна-агресорка Росія вдарила по Києву балістичними ракетами. Вибухи в столиці – щонайменше шість – пролунали до оголошення повітряної тривоги. Попередньо, були застосовані ЗРК С-400.

Також ми писали про те, що у Дарницькому районі Києва ввечері в понеділок, 12 жовтня, російський дрон-камікадзе пошкодив 25-поверховий житловий будинок. За попередньою інформацією, загинули двоє мирних жителів, постраждали щонайменше 11 осіб.

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