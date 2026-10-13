На Хмельниччині через російську атаку пошкоджено медзаклад: є постраждалі

Країна-агресорка Росія продовжує атакувати мирні міста України. Під час обстрілу Хмельниччини пошкоджень зазнав один із медичних закладів.

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Внаслідок російської атаки травм зазнали четверо осіб. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Що відомо

Під час російського обстрілу Хмельниччини пошкоджень зазнав медичний заклад. У ньому пошкоджено вікна, а четверо пацієнтів, які перебували там на лікуванні, дістали незначних травм, їм надали необхідну медичну допомогу. Окрім того, пошкоджень зазнали припарковані поруч автомобілі.

"Під час однієї з атак пошкоджено вікна та вхідну групу одного з медичних закладів області, а також автомобілі, припарковані поруч", – написав Тюрін.

Інформація про загиблих не надходила.

Голова Хмельницької ОВА також зазначив, що упродовж доби ворог неодноразово атакував Хмельниччину ударними безпілотниками. Він додав, що працювали сили ППО, є збиття.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що увечері в понеділок, 12 жовтня, країна-агресорка Росія вдарила по Києву балістичними ракетами. Вибухи в столиці – щонайменше шість – пролунали до оголошення повітряної тривоги. Попередньо, були застосовані ЗРК С-400.

Також ми писали про те, що у Дарницькому районі Києва ввечері в понеділок, 12 жовтня, російський дрон-камікадзе пошкодив 25-поверховий житловий будинок. За попередньою інформацією, загинули двоє мирних жителів, постраждали щонайменше 11 осіб.