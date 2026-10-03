На Кіровоградщині ворожий дрон впав на дорогу: загинув чоловік, травмована жінка

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Збір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиОголошено терміновий збір для Третьої штурмової бригади: залишилось зібрати 69 тис. грн ($1 550 )"Росія має зупинити неадекватну ескалацію": Зеленський про удари ворога по мосту в Києві та по судну на Одещині. Відео"Росія має зупинити неадекватну ескалацію": Зеленський про удари ворога по мосту в Києві та по судну на Одещині. Відео"Є дві наддержави – США і Китай": президент Азербайджану публічно принизив Росію"Є дві наддержави – США і Китай": президент Азербайджану публічно принизив Росію"Шахед" здетонував у спальнях": що відомо про бабусю і онуку, яких вбила Росія в Києві"Шахед" здетонував у спальнях": що відомо про бабусю і онуку, яких вбила Росія в КиєвіЯке рішення ухвалив судКиянка відсудила у школи 10 млн грн: її доньку-першокласницю вдарило струмом в їдальні, дівчинка впала у вегетативний стан"Ситуація динамічна": Півненко назвав співвідношення військ РФ до Сил оборони на Донеччині"Ситуація динамічна": Півненко назвав співвідношення військ РФ до Сил оборони на Донеччині"Під час вибуху перебував у бліндажі": спортсмен, який воював 12 років, створив полігон на своїй землі і отримав Героя України"Під час вибуху перебував у бліндажі": спортсмен, який воював 12 років, створив полігон на своїй землі і отримав Героя УкраїниАнглійський клуб підписав сина Андрія ШевченкаАнглійський клуб підписав сина Андрія ШевченкаОлена Кравець використала для реклами нового проєкту фото з книжкою російського видавництва: ексзірка "Кварталу" виправдаласяОлена Кравець використала для реклами нового проєкту фото з книжкою російського видавництва: ексзірка "Кварталу" виправдаласяПідліток має пам’ять, кращу, ніж у 99,9% населення: вчені розповіли про феноменПідліток має пам’ять, кращу, ніж у 99,9% населення: вчені розповіли про феномен

На Кіровоградщині ворожий дрон впав на дорогу: загинув чоловік, травмована жінка

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Time to read1 хв
icon 3,1 т.
На Кіровоградщині ворожий дрон впав на дорогу: загинув чоловік, травмована жінка
Російський дрон-камікадзе типу "Шахед". Ілюстративне фото. Джерело: росЗМІ

Російська окупаційна армія в суботу, 3 жовтня, атакувала місто Гайворон у Кіровоградській області. Відомо про одну жертву обстрілу, ще одна особа отримала поранення.

Про атаку розповів очільник Кіровоградської ОДА (ОВА) Андрій Райкович. На своєму Telegram-каналі він уточнив, що ворожий дрон-камікадзе впав на проїжджу частину.

"Загинув чоловік. Також травмовано жінку. Її доставлено в лікарню", – заявляв чиновник станом на 17:25. Райкович передав співчуття рідним і близьким загиблого.

На місці падіння уламків виникло займання сухої трави. Рятувальники оперативно локалізували пожежу.

Читайте також
Даниїл БорщДаниїл Борщ
icon 14,0 т.
РФ атакувала цивільне судно в порту Одещини: є загиблий і поранені
icon 14,0 т.
РФ атакувала цивільне судно в порту Одещини: є загиблий і поранені
Олександр КоваленкоОлександр Коваленко
icon 12,2 т.
Операція "Вівальді" завдала нищівного удару: Кремль зганьбився і шукає винуватця
icon 12,2 т.
Операція "Вівальді" завдала нищівного удару: Кремль зганьбився і шукає винуватця
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
icon 8,2 т.
Стало відомо, який підрозділ окупантів відповідальний за удари по мостах Києва
icon 8,2 т.
Стало відомо, який підрозділ окупантів відповідальний за удари по мостах Києва

Керівник обласної військової адміністрації закликав місцевих мешканців не ігнорувати тривогу й перебувати в безпечних місцях.

На Кіровоградщині ворожий дрон впав на дорогу: загинув чоловік, травмована жінка

Гайворон (Кіровоградська область) на карті. Джерело: Скриншот Google Maps

Як писав OBOZ.UA:

– 3 жовтня росіяни також атакували місто Павлоград Дніпропетровської області. Поранення отримав 50-річний чоловік, його госпіталізовано. На місці атаки спалахнула пожежа на продовольчих складах.

– Окрім цього, російські війська вдарили по цивільному вантажному судні під прапором Ліберії в одному з портів Одеської області. Загинув матрос-моторист, ще троє членів екіпажу постраждали.

– Уночі в суботу РФ завдала ударів по Київщині. У Гостомелі внаслідок російської атаки горіли складські приміщення. Є четверо потерпілих, серед них – дитина.

– У столиці знову було атаковано Північний міст, після чого рух по ньому з лівого на правий берег довелося перекрити. Через дроновий удар постраждали дві особи.

Схожі теми
Російські обстрілиВійна в УкраїніРосія - країна-агресорКропивницький
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись