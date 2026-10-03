На Кіровоградщині ворожий дрон впав на дорогу: загинув чоловік, травмована жінка

Російська окупаційна армія в суботу, 3 жовтня, атакувала місто Гайворон у Кіровоградській області. Відомо про одну жертву обстрілу, ще одна особа отримала поранення.

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Про атаку розповів очільник Кіровоградської ОДА (ОВА) Андрій Райкович. На своєму Telegram-каналі він уточнив, що ворожий дрон-камікадзе впав на проїжджу частину.

"Загинув чоловік. Також травмовано жінку. Її доставлено в лікарню", – заявляв чиновник станом на 17:25. Райкович передав співчуття рідним і близьким загиблого.

На місці падіння уламків виникло займання сухої трави. Рятувальники оперативно локалізували пожежу.

Керівник обласної військової адміністрації закликав місцевих мешканців не ігнорувати тривогу й перебувати в безпечних місцях.

Як писав OBOZ.UA:

– 3 жовтня росіяни також атакували місто Павлоград Дніпропетровської області. Поранення отримав 50-річний чоловік, його госпіталізовано. На місці атаки спалахнула пожежа на продовольчих складах.

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– Окрім цього, російські війська вдарили по цивільному вантажному судні під прапором Ліберії в одному з портів Одеської області. Загинув матрос-моторист, ще троє членів екіпажу постраждали.

– Уночі в суботу РФ завдала ударів по Київщині. У Гостомелі внаслідок російської атаки горіли складські приміщення. Є четверо потерпілих, серед них – дитина.

– У столиці знову було атаковано Північний міст, після чого рух по ньому з лівого на правий берег довелося перекрити. Через дроновий удар постраждали дві особи.