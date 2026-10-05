На кордоні України з Молдовою снаряд влучив в автобус, є постраждалий: чи працює пункт пропуску

Під час російської дронової атаки на Україну ворожий засіб ураження впав поблизу пункту пропуску на українсько -молдовському кордоні. Він вдарив по автобусу, що був припаркований поблизу.

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Постраждала людина, роботу пункту пропуску призупинили. Про це заявили у прикордонній поліції Молдови.

Що відомо

Згідно з повідомленням прикордонної поліції Молдови, вибух у районі прикордонного пункту пропуску Паланка-Маяки-Удобне пролунав вранці 5 жовтня.

"Близько 09:38 поблизу пункту пропуску "Паланка" впав снаряд, який, вдарившись об землю, рикошетом влучив у автобус, припаркований біля бар'єру... За попередньою інформацією, снаряд пошкодив автобус та кабіну керування, співробітник Прикордонної поліції отримав легкі травми, інших постраждалих не зафіксовано", – йдеться у повідомленні.

Після удару роботу пункту пропуску на кордоні з Молдовою було призупинено.

"Прикордонна поліція разом з Митною службою постійно моніторить ситуацію, щоб керувати нею та підтримувати контакт з компетентними органами в Україні. Громадян закликають утриматися від подорожей у цій місцевості, а якщо вони почують шум дронів або вибухи поблизу кордону, зберігати спокій, сховатися в безпечному місці, у своїх домівках, та дотримуватися рекомендацій влади", – йдеться у повідомленні поліції.

Також там закликали громадян не наближатися до уламків дронів, боєприпасів чи інших невідомих об'єктів та негайно повідомити про їх виявлення екстренні служби.

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Заява ДПСУ

У Держприкордонслужбі України наголосили: про наслідки вибуху поблизу пункту пропуску Паланка – Маяки – Удобне на молдовській стороні дізналися від колег з сусідньої держави.

"Згідно з повідомленням молдовської Сторони, за попередніми даними, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено автобус, який знаходився біля шлагбауму, а також інфраструктуру пункту пропуску. Легких поранень зазнав також співробітник Прикордонної поліції Молдови.Через загрозу безпеці рух через пункт пропуску "Паланка – Маяки – Удобне" тимчасово призупинений. Просимо громадян під час планування маршруту враховувати зазначену інформацію та обирати інші пункти пропуску, зокрема найближчий "Старокозаче – Тудора", – йдеться у повідомленні ДПСУ

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше в ISW оцінили атаку дронів РФ на Молдову. Під час останньої з них у повітряний простір країни залетіли шість російських засобів ураження, п'ять з них впали поблизу населених пунктів, шостий – знову полетів на Одещину.

Аналітики вважають, ці атаки потрібні Кремлю, щоб "нормалізувати" порушення Росією повітряного простору європейських країн.