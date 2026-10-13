На Львівщині збитий ворожий безпілотник впав на житловий будинок: сталась пожежа. Відео

Вранці 13 жовтня російська терористична армія атакувала Львівську область. В результаті обстрілу знищено житлові будинки в селищі Муроване.

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Для терору путінські війська застосували реактивні безпілотники. Про наслідки удару повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації.

Наслідки атаки

За інформацією ОВА, під час повітряної тривоги збитий ворожий безпілотник впав на житловий будинок у селі Муроване Львівського району. В результаті інциденту загорілися два житлові будинки.

Також в обласній адміністрації зазначили, що пошкоджено три автомобілі. Інформація про постраждалих поки що не надходила. На місці працюють усі служби.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ворожий дрон у повітряному просторі Львівської області близько 5:00 ранку.

Мер Львова Андрій Садовий писав, що БПЛА було зафіксовано безпосередньо над обласним центром. Місцева влада попереджала про роботу протиповітряної оборони.

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Нові подробиці від обласної влади

За інформацією ОВА, під час першої повітряної тривоги вночі у Львові працювала ППО. На одній із вулиць міста виявили уламки ворожого безпілотника.

Крім того, за уточненою інформацією, в Мурованому внаслідок падіння безпілотника під час першої повітряної тривоги загорілися три житлові будинки. Попередньо, обійшлося без жертв та постраждалих. Під час другої повітряної тривоги ворожі безпілотники у повітряний простір Львівщини не заходили.

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Нагадаємо, Кремль категорично відкидає будь-які пропозиції щодо припинення вогню з Україною, зокрема ініціативи, пов’язані з енергетичним перемир’ям або проведенням виборів. Вище керівництво РФ розраховує виключно на повну перемогу і не має наміру йти на компроміси.

Як писав OBOZ.UA, вранці 12 жовтня Росія атакувала Харків і обстрілювала багатоповерхівки. У результаті ранкових атак у місті постраждали щонайменше 19 осіб, серед них – двоє дітей.