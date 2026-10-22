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На Миколаївщині ворожий дрон атакував жінку, яка їхала велосипедом: у якому вона стані

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 хв
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На Миколаївщині ворожий дрон атакував жінку, яка їхала велосипедом: у якому вона стані
FPV-дрон у польоті. Джерело: Скриншот

У середу, 21 жовтня, військові російської армії влаштували сафарі на цивільну. Ворожий безпілотник атакував жінку між двома населеними пунктами Миколаївської області.

На щастя, вона вижила та знаходиться у лікарні. Про це повідомив виконувач обовʼязків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Росія воює з мирними українцями

За словами посадовця, загарбники продовжують завдавати цілеспрямованих ударів FPV-дронами по мирних людях.

"Сьогодні вони дроном на оптоволокні атакували 34-річну жінку, яка їхала велосипедом дорогою між селами Куцурубом і Дмитрівкою Куцурубської громади", – написав Решетілов 21 жовтня.

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На Миколаївщині ворожий дрон атакував жінку, яка їхала велосипедом: у якому вона стані

Карта. Джерело: deepstatemap.live

Постраждалу жінку доправили до лікарні. Її стан оцінюють як середньої тяжкості, медики надали їй необхідну допомогу.

Виконувач обовʼязків начальника Миколаївської ОВА наголосив, що російські військові застосували технологічну зброю проти звичайної цивільної жінки, яка їхала велосипедом.

Це ще один приклад того, як окупанти спрямовують свої атаки проти мирного населення.

"Ось така їхня "військова міць", – підсумував він.

На Миколаївщині ворожий дрон атакував жінку, яка їхала велосипедом: у якому вона стані

Пост. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, у селищі Нова Водолага Харківської області внаслідок російської атаки загинула Маріанна Красюк, її вбив російський дрон. Маленька донька жінки наразі перебуває в лікарні та бореться за життя.

Як повідомляв OBOZ.UA, вранці 18 жовтня російський безпілотник атакував мікроавтобус на трасі між Великим Бурлуком і Новою Олександрівкою на Харківщині. Поранення дістали 49-річний чоловік і 55-річна жінка. Постраждалим надали медичну допомогу.

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