На Одещині внаслідок атаки РФ стались масштабні пожежі: є постраждалі. Фото і відео

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Трамп і Маск проти Зеленського: що стоїть за тиском на президента України і як цим користується Москва. Інтерв’ю з КотовимТрамп і Маск проти Зеленського: що стоїть за тиском на президента України і як цим користується Москва. Інтерв’ю з КотовимУкраїнські війська просунулися на північ від Куп'янська і на південний захід від Оріхова – ISWУкраїнські війська просунулися на північ від Куп'янська і на південний захід від Оріхова – ISW"Ніхто не переконає мене": Трамп заявив, шо Україні потрібно провести вибори"Ніхто не переконає мене": Трамп заявив, шо Україні потрібно провести вибориІлюстрація - пенсіонера та пенсіяВ Україні через кілька місяців посилять вимоги для виходу на пенсію: хто не зможе отримувати виплатиКого не мобілізують в Україні з 1 листопада: перелік категорійКого не мобілізують в Україні з 1 листопада: перелік категорійСили оборони скоротили чисельність армії РФ на 1790 окупантів і знищили 6 ворожих літаків: дані ГенштабуСили оборони скоротили чисельність армії РФ на 1790 окупантів і знищили 6 ворожих літаків: дані ГенштабуОкупанти атакували Київ: стались пожежі. ФотоОкупанти атакували Київ: стались пожежі. Фото"США чинять тиск на Україну": наказ про обмеження Starshield надійшов із Білого дому – Reuters"США чинять тиск на Україну": наказ про обмеження Starshield надійшов із Білого дому – ReutersРосія хоче за місяць відрізати три українські міста від світла, води та опалення – NYTРосія хоче за місяць відрізати три українські міста від світла, води та опалення – NYTДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боюДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція бою

На Одещині внаслідок атаки РФ стались масштабні пожежі: є постраждалі. Фото і відео

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read1 хв
icon 678
На Одещині внаслідок атаки РФ стались масштабні пожежі: є постраждалі. Фото і відео
Росія атакувала Одещину. Джерело: Одеська ОВА

У ніч на 16 жовтня російські окупаційні війська атакували Одещину. Удар припав по цивільній інфраструктурі, на місці обстрілів спалахнули пожежі, які наразі рятувальники ліквідували.

Внаслідок російської атаки постраждали четверо людей. Про це повідомили начальник Одеської ОВА Олег Кіпер та ДСНС України.

Що відомо

Росія вкотре атакувала Одеську область. Через ворожі удари пошкоджено 7 приватних будинків, обʼєкт енергетики та підприємство з виготовлення побутової продукції. Внаслідок російських обстрілів відомо про чотирьох постраждалих.

На місці російських атак спалахнули масштабні пожежі, наразі рятувальники їх ліквідували. На місцях продовжують працювати відповідні служби.

Читайте також
Дар'я ДуроваДар'я Дурова
icon 9,1 т.
Одним залпом знищено пів року роботи російського ВПК: Плетенчук пояснив масштаби втрат ворога на аеродромі "Борисоглєбськ"
icon 9,1 т.
Одним залпом знищено пів року роботи російського ВПК: Плетенчук пояснив масштаби втрат ворога на аеродромі "Борисоглєбськ"
Михайло ЛевакінМихайло Левакін
icon 5,8 т.
Сили оборони знищили мобільну РЛС "Iрбiс" армії РФ разом з ремонтною групою. Відео
icon 5,8 т.
Сили оборони знищили мобільну РЛС "Iрбiс" армії РФ разом з ремонтною групою. Відео
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
icon 5,7 т.
Окупанти атакували Умань і Черкаси: пошкоджено багатоповерхівку і підприємство. Фото
icon 5,7 т.
Окупанти атакували Умань і Черкаси: пошкоджено багатоповерхівку і підприємство. Фото

Зазначається, що через загрозу повторних ударів вогнеборці були змушені неодноразово призупиняти роботи й відходити в безпечні місця.

На місці російських атак спалахнули пожежі.Джерело: Одеська ОВА
Наразі рятувальники ліквідували всі пожежі.Джерело: ДСНС Одещини

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що у ніч проти 15 жовтня російські війська атакували Одесу, влучивши безпілотником у житлову багатоповерхівку. Унаслідок удару в будинку пошкоджено фасад, вибито вікна та двері.

Також ми писали про те, що увечері 10 жовтня російські окупаційні війська двічі атакували Одесу реактивними дронами. Ціллю ворога стала адміністративна будівля, а пізніше – двоповерховий житловий будинок.

Схожі теми
Війна в УкраїніОбстріл ОдесиРосійські обстрілипостраждали українціБПЛАОлег КіперОлег Кіпер
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись