На Одещині внаслідок атаки РФ стались масштабні пожежі: є постраждалі. Фото і відео

У ніч на 16 жовтня російські окупаційні війська атакували Одещину. Удар припав по цивільній інфраструктурі, на місці обстрілів спалахнули пожежі, які наразі рятувальники ліквідували.

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Внаслідок російської атаки постраждали четверо людей. Про це повідомили начальник Одеської ОВА Олег Кіпер та ДСНС України.

Що відомо

Росія вкотре атакувала Одеську область. Через ворожі удари пошкоджено 7 приватних будинків, обʼєкт енергетики та підприємство з виготовлення побутової продукції. Внаслідок російських обстрілів відомо про чотирьох постраждалих.

На місці російських атак спалахнули масштабні пожежі, наразі рятувальники їх ліквідували. На місцях продовжують працювати відповідні служби.

Зазначається, що через загрозу повторних ударів вогнеборці були змушені неодноразово призупиняти роботи й відходити в безпечні місця.











На місці російських атак спалахнули пожежі. Джерело: Одеська ОВА



Наразі рятувальники ліквідували всі пожежі. Джерело: ДСНС Одещини

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Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що у ніч проти 15 жовтня російські війська атакували Одесу, влучивши безпілотником у житлову багатоповерхівку. Унаслідок удару в будинку пошкоджено фасад, вибито вікна та двері.

Також ми писали про те, що увечері 10 жовтня російські окупаційні війська двічі атакували Одесу реактивними дронами. Ціллю ворога стала адміністративна будівля, а пізніше – двоповерховий житловий будинок.

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