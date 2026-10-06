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На Одещині внаслідок удару РФ горіло судно під прапором Маршаллових островів: є жертва, сім людей поранено. Фото

Олексій Лютіков
Олексій Лютіков
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На Одещині внаслідок удару РФ горіло судно під прапором Маршаллових островів: є жертва, сім людей поранено. Фото
В Одеській області внаслідок удару РФ горіло судно. Джерело: Одеська ОВА

В Одеській області російська окупаційна армія завдала чергового удару по цивільному судну. Цього разу ціллю терористів стало судно під прапором Маршаллових островів.

У момент атаки судно перевозило рапсову олію. Про це повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації.

Наслідки терору

За інформацією ОВА, внаслідок удару російського безпілотника зазнало пошкоджень комерційне судно під прапором Маршаллових островів. Після удару виникло загорання надбудови.

Внаслідок удару одна людина загинула, ще семеро постраждали.

"Свідомими ударами по цивільному судноплавству та портовій інфраструктурі Росія грубо порушує норми міжнародного права, створюючи загрозу світовій продовольчій безпеці", – йдеться в повідомленні ОВА.

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На Одещині внаслідок удару РФ горіло судно під прапором Маршаллових островів: є жертва, сім людей поранено. Фото

Пошкодження судна. Джерело: Одеська ОВА

Нагадаємо, 5 жовтня у Чорному морі дрон атакував турецьке судно, яке перевозило зерно з України. Внаслідок удару загинули двоє членів екіпажу, ще троє моряків отримали поранення.

Крім того, 3 жовтня стало відомо, що російські війська атакували цивільне вантажне судно під прапором Ліберії в одному з портів Одеської області. Унаслідок удару загинув матрос-моторист, ще троє членів екіпажу отримали поранення.

Як писав OBOZ.UA, у вересні 2026 року російські війська атакували комерційне вантажне судно під прапором Антиґуа і Барбуда на Одещині. Внаслідок удару загинув український капітан, а 15 членів екіпажу вдалося евакуювати.

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