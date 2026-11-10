На окупованій Херсонщині ліквідували ексдепутата-колаборанта Плугатарьов: усі подробиці

На тимчасово окупованій території Херсонської області 10 листопада ліквідовано колаборанта Віталія Плугатарьова, який очолював захоплене росіянами підприємство "Асканійське". Дрон влучив у його автомобіль, коли той прямував на ферму у службових справах. Плугатарьов був колишнім депутатом Білозерської селищної ради від партії "Слуга народу", а після вторгнення перейшов на бік окупантів.

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Про загибель Плугатарьова повідомив Telegram Exilenova+. Канал посилається на допис гауляйтера, так званого так званого губернатора Херсонщини Володимира Сальдо.

Як було ліквідовано Плугатарьова

За словами Сальдо, 10 листопада безпілотник атакував автомобіль, у якому їхав керівник окупаційного підприємства "Асканійське" 52-річний Віталій Плугатарьов. Колаборант прямував на ферму у службових справах. Від отриманих поранень він помер на місці.

Telegram-канал Exilenova+ повідомив про ліквідацію ексдепутата-колаборанта, посилаючись на допис Сальдо. Автори каналу уточнили, що, за попередньою інформацією, саме Плугатарьов перебував у машині.

Офіційного підтвердження ліквідації Плугатарьова наразі немає, як нема й даних про те, хто завдав удару.

Хто такий Віталій Плугатарьов

Віталій Плугатарьов народився 14 січня 1974 року. До початку російської окупації Херсонщини він тривалий час працював у сільськогосподарській та рибогосподарській галузях регіону.

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За даними Центру журналістських розслідувань (ЦЖР), із 2008 року й до окупації частини Херсонщини Плугатарьов очолював державний Виробничо-експериментальний Дніпровський осетровий рибовідтворювальний завод імені академіка С. Т. Артющика.

Він також займався політичною діяльністю.

У 2010 році очолював районну організацію партії "Християнсько-демократичний союз" та був депутатом Білозерської районної ради від цієї політичної сили.

У 2014 і 2016 роках балотувався до Верховної Ради від Радикальної партії Олега Ляшка, а у 2015 році знову став депутатом Білозерської районної ради.

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У 2020 році Плугатарьова обрали депутатом Білозерської селищної ради від партії "Слуга народу". У червні 2025 року обласна організація політсили ухвалила рішення про його відкликання.

Як Плугатарьов співпрацював з окупантами

Після захоплення частини Херсонської області російськими військами Плугатарьов перейшов на бік окупаційної адміністрації та продовжив керувати підприємством, яке росіяни створили на базі захопленого осетрового заводу.

У 2022 році він очолив незаконно створене окупаційне підприємство, що діяло на базі Дніпровського осетрового рибовідтворювального заводу. Однак у січні 2025 року росіяни звільнили його з цієї посади.

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Проте без керівної посади Плугатарьов залишався недовго. У травні 2026 року окупанти призначили його директором захопленого державного підприємства "Дослідне господарство "Асканійське"" Національної академії аграрних наук України.

Підприємство розташоване в селі Тавричанка Каховського району Херсонської області. За даними ЦЖР, Плугатарьов став уже четвертим керівником господарства за час окупації.

Журналісти також повідомляли про його зв'язки з колаборантом Володимиром Коноваловим, який раніше очолював окупаційний "Інститут зрошуваного землеробства", якому підпорядковувалося так зване господарство "Асканійське".

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Джерело Центру журналістських розслідувань, особисто знайоме з Плугатарьовим, припускало, що призначення на нову посаду могло відбутися саме за протекцією Коновалова, з яким колаборант давно товаришував.

Таким чином, після початку окупації Плугатарьов продовжив працювати на захоплених українських підприємствах в інтересах російської адміністрації, а згодом очолив ще одне привласнене окупантами державне господарство.

Як повідомляв OBOZ.UA, під Харцизьком ударом дрона ліквідували "директора Донецької залізниці" Ігоря Лебезнєва. Він також був депутатом окупаційної міської ради Харцизька, куди пройшов за списком путінської партії "Єдина Росія".