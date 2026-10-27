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На окупованій Луганщині прогриміла серія вибухів: уражено склад боєприпасів ворога, було чутно детонацію. Відео

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read1 хв
1,9 т.
На окупованій Луганщині прогриміла серія вибухів: уражено склад боєприпасів ворога, було чутно детонацію. Відео
Вибухи на території тимчасово окупованої Луганщини. Джерело: Exilenova+ / колаж OBOZ.UA

У ніч на 27 жовтня пролунала серія вибухів на тимчасово окупованій території Луганської області. Ціллю став склад боєприпасів у районі населеного пункту Хрустальний. 

Атака ударних БПЛА тривала декілька годин, понад годину тривала вторинна детонація. Про це повідомило видання Exilenova+, опублікувавши відео наслідків.

Що відомо

Вибухи цієї ночі пролунали в районі населеного пункту Хрустальний, що на тимчасово окупованій території Луганщини. Зазначається, що під атакою ударних дронів опинився склад боєприпасів окупантів.

Вибухи на тимчасово окупованій Луганщині 27 жовтня.Джерело: Exilenova+
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На місці вибухів утворилася потужна пожежа, яку видно на відео. Атака БПЛА тривала кілька годин, після вибухів ще понад годину тривала вторинна детонація.

"Сили Оборони в районі н. п. Хрустальний підірвали склад боєприпасів. Вторинна детонація триває вже понад годину", – йдеться в матеріалі.

Хрустальний на мапі.Джерело: Deep State

Що передувало

Це вже не перша атака в цьому населеному пункті. Так, у ніч проти 12 жовтня Сили оборони завдали ударів по військових цілях на окупованій Луганщині – тоді було уражено розташування російських загарбників у районі населеного пункту Хрустальний.

"Сили оборони завдають масованих ударів у районі окупованого Хрустального на Луганщині. Повідомляють про три осередки займання та масштабну пожежу", – повідомляли того дня в каналі Exilenova+. 

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що увечері 23 жовтня в російському Орлі пролунали вибухи. За повідомленнями OSINT-аналітиків, під ракетний удар потрапив завод "Протон", який виготовляє оптоелектронне обладнання та компоненти військового призначення.

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