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На Полтавщині уламки дрона впали на приватний будинок: поранена дитина

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
246
На Полтавщині уламки дрона впали на приватний будинок: поранена дитина
Шахед, ілюстративне фото

У Решетилівській громаді на Полтавщині уламки ворожого безпілотника впали на територію приватного домоволодіння та пошкодили житловий будинок. Унаслідок цього постраждала дитина 2012 року народження.

Про це повідомили в Полтавській обласній військовій адміністрації, оприлюднивши уточнену інформацію в Telegram. Наразі дитині надають усю необхідну допомогу.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 30 жовтня російські війська атакували Полтаву безпілотниками. Один із них упав на території гаражного кооперативу, внаслідок чого постраждали двоє чоловіків віком 71 та 73 роки. Чоловіка з травмами середньої тяжкості госпіталізували, іншому медики допомогли на місці.

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У ніч проти 31 жовтня російські війська знову атакували Полтавщину дронами. На території приватного промислового підприємства в кількох місцях спалахнули пожежі. Їх гасили підрозділи ДСНС Полтавщини, які також ліквідовували наслідки ударів. Роботу рятувальників ускладнювала постійна загроза повторних атак.

А в ніч проти 1 листопада Росія запустила по Україні 433 безпілотники різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 371 повітряну ціль. Водночас влучання зафіксували на 16 локаціях, а падіння уламків збитих дронів – ще на 14.

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