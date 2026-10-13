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На Полтавщині знайшли нерозірвану бойову частину російського "Шахеда". Фото

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read1 хв
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На Полтавщині знайшли нерозірвану бойову частину російського "Шахеда". Фото
"Шахед" упав і не здетонував. Джерело: пресслужба Нацполу

У Полтавській області після чергової атаки держави-агресора Росії знайшли майже цілий "Шахед", бойова частина якого не здетонувала. Поліцейські вибухотехніки успішно знешкодили БЧ, яка несла небезпеку для людей.

Про це 12 жовтня на офіційному сайті повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції Полтавщини. Правоохоронці не уточнили, де саме виявили ворожий безпілотник.

"Після обстеження БпЛА поліцейські вибухотехніки провели необхідні заходи для безпечного знешкодження бойової частини та її переміщення на спеціальний майданчик для подальшого контрольованого підриву", – розповів Артем Бондаренко, начальник Управління вибухотехнічної служби обласної поліції.

На Полтавщині знайшли нерозірвану бойову частину російського ''Шахеда''. Фото

Частина російського дрона-камікадзе. Джерело: пресслужба Нацполу

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У відомстві нагадали, що українцям потрібно бути обережними і не наражати себе на небезпеку. У разі виявлення боєприпасів, частин дронів, ракет, підозрілих предметів важливо:

  • не наближатися, не торкатися і тим паче не переміщувати ці об'єкти;
  • відійти на безпечну відстань;
  • негайно повідомити про небезпечну знахідку поліцію або ДСНС.

Також правоохоронці закликали українців перебувати в укритті під час повітряної тривоги.

На Полтавщині знайшли нерозірвану бойову частину російського ''Шахеда''. Фото

"Шахед" у Полтавській області. Джерело: пресслужба Нацполу

Як писав OBOZ.UA:

– Україна посилює протидію російським реактивним безпілотникам, залучаючи дрони-перехоплювачі, авіацію, зенітні ракетні комплекси та великокаліберні турелі. Ефективність знищення звичайних "Шахедів" уже перевищує 90%, а одним із ключових завдань залишається масштабування успішних рішень для боротьби зі швидшими повітряними цілями.

– Міністр оборони Євгеній Хмара розповів, що для протидії російським балістичним обстрілам Сили оборони України зменшують кількість ракетних пускових установок російського окупаційного війська. Вісім ПУ вдалося уразити впродовж вересня і початку жовтня.

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