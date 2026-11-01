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На Рівненщині через атаку БПЛА виникла пожежа: четверо постраждалих. Фото

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read1 хв
450
На Рівненщині через атаку БПЛА виникла пожежа: четверо постраждалих. Фото
Пошкоджено будинок на Рівненщині. Джерело: ДСНС

Уночі та зранку російські загарбники тероризували Рівненщину з повітря. Один з ворожих дронів влучив у приватний житловий будинок, спалахнула пожежа.

Постраждали чотири людини. Про наслідки атаки розповіли у Рівненській ОВА та у ДСНС.

Що відомо про наслідки ворожої атаки

О 08:42 начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив, що в області усю ніч та зранку сили ППО відбивали ворожі удари.

Без наслідків не минулося.

"Вночі на Острожчині був пошкоджений будинок. Люди, на щастя, живі. Пожежу, що виникла, вже локалізували", – писав тоді посадовець.

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Більше подробиць невдовзі оприлюднили у ДСНС.

Там зазначили, що вогонь охопив близько 100 кв.м.

"Унаслідок події постраждали четверо людей. Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували пожежу", – йшлося у повідомленні.

На Рівненщині через атаку БПЛА виникла пожежа: четверо постраждалих. Фото

Наслідки ворожого удару

На Рівненщині через атаку БПЛА виникла пожежа: четверо постраждалих. Фото

Наслідки ворожого удару

На Рівненщині через атаку БПЛА виникла пожежа: четверо постраждалих. Фото

Наслідки ворожого удару

На Рівненщині через атаку БПЛА виникла пожежа: четверо постраждалих. Фото

Наслідки ворожого удару

Як повідомляв OBOZ.UA, ввечері 31 жовтня росіяни авіаударом знищили будівлю міськради у Краматорську. Вона була "центральним символом української державності" у місті, за яке нині точаться запеклі бої.

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