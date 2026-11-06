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На Рівненщині внаслідок ворожої атаки загинув чоловік

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read1 хв
900
На Рівненщині внаслідок ворожої атаки загинув чоловік
Реактивні дрони атакували Рівненщину

Уранці 6 листопада російські війська атакували Рівненщину.  В одному з сіл Сарненського району вони вбили чоловіка.

Пошкоджено будинок та вантажівку. Про наслідки атаки розповів начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

Росіяни вдарили по Рівненщині

Окупантам вранці у п'ятницю вдалося вбити людину на Рівненщині.

"Чоловік загинув внаслідок ранкової атаки на Рівненщину. Сталося це в одному з сіл Сарненського району... Мої співчуття рідним загиблого", – написав Коваль.

Він додав, що до Рівненської ОВА надійшла попередня інформація щодо пошкоджень житлового будинку і вантажівки.

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"Представники відповідних служб працюють на місці події",  – писав Коваль о 08:50.

На Рівненщині внаслідок ворожої атаки загинув чоловік

Скриншот повідомлення

Про те, що один з ворожих реактивних БпЛА цього ранку взяв курс на Сарни, у Повітряних силах застерігали о 06:35.

На Рівненщині внаслідок ворожої атаки загинув чоловік

Скриншот повідомлення

Як повідомляв OBOZ.UA, останнім часом Росія наростила інтенсивність атак на Рівненщину. Під час однієї з них було пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Тоді постраждали люди.

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