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На російському аеродромі "Енгельс-2" зводять нові ангари для літаків: що показали супутникові фото

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
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На російському аеродромі "Енгельс-2" зводять нові ангари для літаків: що показали супутникові фото
На російському аеродромі "Енгельс-2" будують нові ангари для літаків. Джерело: Колаж OBOZ.UA

На російській стратегічній авіабазі "Енгельс-2" у Саратовській області активізувалися роботи зі спорудження захисних укриттів. Окупанти споруджують каркаси, щоб приховати від прямої видимості стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160.

Будівельні роботи на об’єкті розпочалися на початку вересня. Про це свідчать свіжі супутникові та аналітичні дані, опубліковані OSINT-спільнотою AviVector.

Хід будівництва та масштаб проєкту

На супутникових знімках від 5 вересня було зафіксовано зведення каркаса першого з шістнадцяти запланованих ангарів. На об’єкті працювали автомобільні крани, облаштовувалася зона складування будматеріалів та майданчики для рулювання техніки.

Уже до середини жовтня темпи будівництва суттєво зросли. Згідно зі знімками від 12 жовтня, на авіабазі наближається до завершення будівництво металевих каркасів одразу для трьох арочних укриттів.

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Габарити та технічні характеристики

Дослідники представили 3D-реконструкцію споруджуваних конструкцій, розрахувавши їхні параметри. Ширина та довжина основи становлять 63 метри, максимальна висота в центральній точці каркаса — 17 метрів.

Такі розміри дозволяють розміщувати всередині як літаки оперативно-тактичної авіації, так і великогабаритну техніку, захист якої планується забезпечити від уламків, уражаючих елементів та ударів безпілотних літальних апаратів.

На російському аеродромі ''Енгельс-2'' зводять нові ангари для літаків: що показали супутникові фото

Розміри захисного ангара. Джерело: AviVector

На російському аеродромі ''Енгельс-2'' зводять нові ангари для літаків: що показали супутникові фото

Окупанти будують ангари на авіабазі. Джерело: AviVector

Значення аеродрому "Енгельс-2" для армії РФ

Авіабаза "Енгельс-2" — один із ключових стратегічних об’єктів Військово-космічних сил РФ. Саме тут базуються важкі бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160, які регулярно залучаються до нанесення масованих ракетних ударів по території України.

Будівництво закритих укриттів пов’язане із систематичними атаками далекобійних дронів на російські тилові аеродроми. Зведення ангарів спрямовано не тільки на фізичний захист дорогих літаків від осколків і прямих влучень БПЛА, а й на ускладнення роботи супутникової розвідки, оскільки захисні споруди приховують фактичну присутність, кількість та ступінь готовності літаків на стоянках.

На російському аеродромі ''Енгельс-2'' зводять нові ангари для літаків: що показали супутникові фото

Захисні споруди на авіабазі. Джерело: AviVector

На російському аеродромі ''Енгельс-2'' зводять нові ангари для літаків: що показали супутникові фото

Захисні споруди на авіабазі. Джерело: AviVector

Як повідомляв OBOZ.UA, внаслідок катастрофи бомбардувальника-ракетоносця Ту-95МС в Амурській області 29 вересня загинули вісім російських офіцерів. Троє загиблих згадувалися українським проєктом "Книга катів" як учасники або організатори ракетних ударів.

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