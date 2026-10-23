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На Сумщині та Чернігівщині активізувалися російські ДРГ: прикордонники розкрили плани ворога

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
1,2 т.
На Сумщині та Чернігівщині активізувалися російські ДРГ: прикордонники розкрили плани ворога
Російські окупанти. Ілюстраційне фото

У Сумській і Чернігівській областях почастішали випадки проникнення російських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ). Вони намагаються розвідати розташування українських позицій, а за нагоди – атакувати їх і замінувати місцевість під час відступу.

Про це в телеефірі розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Його слова передає Укрінформ.

"Якщо порівнювати з певним періодом, коли активності ворожих диверсійно-розвідувальних груп практично не було, то зараз по кілька випадків і в межах Сумської, і в межах Чернігівської областей вже зафіксовано", – зазначив речник ДПСУ.

За його словами, російські ДРГ намагаються з'ясувати, як побудована українська оборона та де розташовані позиції захисників. Якщо їм це вдається, вони намагаються самостійно атакувати українських військових.

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Під час протидиверсійних заходів прикордонники також фіксують спроби мінування місцевості. Демченко пояснив, що, відступаючи, противник намагається залишити міни, щоб українські військові підірвалися на них.

Для виявлення ворожих ДРГ Сили оборони використовують безпілотники. Прикордонники також завчасно отримують розвідувальну інформацію про можливі спроби проникнення диверсантів на окремих напрямках і вживають заходів для їхнього виявлення та нейтралізації.

Окремо Демченко розповів про ситуацію на Харківщині, де російські війська намагаються розширити зону контролю.

За словами речника, противник прагне знищити українські позиції, щоб створити умови для подальшого просування своїх піхотних груп. Водночас російські війська зазнають значних втрат.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Білорусь періодично вмикає на своїй території ретранслятори, які підсилюють сигнал для російських безпілотників. Їх використовують, зокрема, під час атак по західних областях України та прикордонню з Польщею.

Водночас, за словами Андрія Демченка, прикордонники не фіксують накопичення або переміщення військових і техніки на території Білорусі.

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