На Сумщині внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета загинули двоє 14-річних хлопців

Упродовж минулої доби на Сумщині загинули двоє 14-річних хлопців через детонацію вибухонебезпечного предмета. Це сталося у Кролевецькій громаді. Ще шестеро людей постраждали через російські атаки.

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Про це повідомили в Національній поліції України. Правоохоронці зазначили, що протягом доби під ударом опинилися 26 населених пунктів області.

У Сумській громаді після удару БпЛА травмовано трьох людей. Ще дві жінки звернулися по медичну допомогу після атаки, що сталася 6 жовтня.

У Великописарівській громаді поранення дістав 62-річний чоловік – дрон влучив у нього.

Російські удари також пошкодили житлові будинки, автомобілі, енергетичну та цивільну інфраструктуру.

Поліція документує наслідки атак та встановлює обставини загибелі двох дітей.

Як повідомляв OBOZ.UA, увечері 6 жовтня російські війська атакували безпілотником торговельний центр у Сумах. Унаслідок цього загинула одна цивільна людина, ще двоє отримали поранення.