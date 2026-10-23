На війні проти України ліквідували актора з популярного російського серіалу. Фото

Українські захисники на фронті ліквідували російського актора Єфіма Старцева. Окупант здобув широку популярність завдяки ролі охоронця у серіалі "Ментівські війни".

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Старцеву було 50 років. Про це повідомляють російські медіа.

За інформацією з оточення артиста, Єфім Старцев загинув наприкінці вересня під час виконання бойового завдання на території України.

"Єфима не стало, він загинув майже місяць тому, 30 вересня, захищаючи Батьківщину", – йдеться у повідомленні.

В останню путь окупанта провели 19 жовтня. Його поховали як героя.

Що відомо про Єфіма Старцева

Старцев народився 21 травня 1976 року в Санкт-Петербурзі. Він здобув театральну освіту в Балтійському інституті екології, політики та права, де навчався в майстерні Г. Є. Крука.

Актор добре володів навичками рукопашного бою та вмів поводитися зі зброєю. Ці вміння стали йому в пригоді під час роботи над ролями охоронців, оперативників та інших представників силових структур.

У творчому доробку Старцева – близько 20 кінопроєктів. Він знімався в серіалах "Ливарний", "Морські дияволи", "48 годин", "Прекрасна п'ятірка 5" і "Шеф".

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Найбільше актор запам’ятався роллю охоронця Панайотова в дев’ятому сезоні серіалу "Ментовські війни".

Нагадаємо, на війні в Україні ліквідували колишнього віцегубернатора Бєлгородської області та колишнього мера Бєлгорода Костянтина Полежаєва. Він отримав важкі поранення в результаті удару БПЛА.

Як писав OBOZ.UA, в Україні ліквідували громадянина Філіппін Маламбахе Сабтара Сабанала, який підписав контракт із російською армією та брав участь у бойових діях на Донеччині. Іноземний найманець був знищений наприкінці липня під час штурмових дій поблизу Костянтинівки

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