На війні проти України ліквідували актора з популярного російського серіалу. Фото

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Ціль зовсім інша: в ISW пояснили, що стоїть за "інтересом" Росії до мирних перемовинЦіль зовсім інша: в ISW пояснили, що стоїть за "інтересом" Росії до мирних перемовинСили оборони відмінусували 1830 окупантів та спалили 5 одиниць спецтехніки армії РФ: дані ГенштабуСили оборони відмінусували 1830 окупантів та спалили 5 одиниць спецтехніки армії РФ: дані Генштабу"Поводиться як дитина". Український кінопродюсер розкрив несподівану таємницю Жерара Депард’є, який товаришував із Путіним"Поводиться як дитина". Український кінопродюсер розкрив несподівану таємницю Жерара Депард’є, який товаришував із ПутінимІлюстрація - жінка з прапорцем УкраїниБіженцям з України переписали правила легалізації в країні ЄС: що треба знатиЗенітник ЗСУРФ атакувала Україну ударними дронами, сили ППО збили 140 зі 176 цілей: є наслідки в областях"Це була звичайна родина": на Вінниччині попрощалися з матір'ю, її донькою та онукою, яких вбила Росія. Фото"Це була звичайна родина": на Вінниччині попрощалися з матір'ю, її донькою та онукою, яких вбила Росія. ФотоЯк зіркова пара з США "переплюнула" любовну драму Дорофєєвої, Дантеса та Кацуріних: зради, "обмін" партнерами та два весілляЯк зіркова пара з США "переплюнула" любовну драму Дорофєєвої, Дантеса та Кацуріних: зради, "обмін" партнерами та два весілляЯкий вигляд має представниця України на міжнародному конкурсі краси The Miss Globe 2026: за її плечима вже чимало перемог. ФотоЯкий вигляд має представниця України на міжнародному конкурсі краси The Miss Globe 2026: за її плечима вже чимало перемог. ФотоІлюстративне фото. Жінка з грошимаМожливі великі грошові втрати: Левів чекають великі проблеми, а на Риб – довгоочікуваний відпочинок – гороскоп на 23 жовтня для всіхЩо позначає знак? Тест на знання ПДРЩо позначає знак? Тест на знання ПДР

На війні проти України ліквідували актора з популярного російського серіалу. Фото

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 хв
7,9 т.
На війні проти України ліквідували актора з популярного російського серіалу. Фото
Єфім Старцев. Джерело: Росмедіа

Українські захисники на фронті ліквідували російського актора Єфіма Старцева. Окупант здобув широку популярність завдяки ролі охоронця у серіалі "Ментівські війни".

Старцеву було 50 років. Про це повідомляють російські медіа.

За інформацією з оточення артиста, Єфім Старцев загинув наприкінці вересня під час виконання бойового завдання на території України.

"Єфима не стало, він загинув майже місяць тому, 30 вересня, захищаючи Батьківщину", – йдеться у повідомленні.

В останню путь окупанта провели 19 жовтня. Його поховали як героя.

Що відомо про Єфіма Старцева

Старцев народився 21 травня 1976 року в Санкт-Петербурзі. Він здобув театральну освіту в Балтійському інституті екології, політики та права, де навчався в майстерні Г. Є. Крука.

Читайте також
Михайло ЛевакінМихайло Левакін
4,7 т.
Операція "Імпасібл": в полку "Скеля" показали, як зачистили підземний газогін в районі Куп'янська. Фото і відео
4,7 т.
Операція "Імпасібл": в полку "Скеля" показали, як зачистили підземний газогін в районі Куп'янська. Фото і відео
Дар'я ДуроваДар'я Дурова
4,3 т.
Росія атакувала Житомир: "Шахед" влучив у житловий будинок, постраждали 8 людей, серед них діти. Фото
4,3 т.
Росія атакувала Житомир: "Шахед" влучив у житловий будинок, постраждали 8 людей, серед них діти. Фото
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
825
Окупований Луганськ масовано атакували дрони: під прицілом були об’єкти зв’язку. Відео
825
Окупований Луганськ масовано атакували дрони: під прицілом були об’єкти зв’язку. Відео

Актор добре володів навичками рукопашного бою та вмів поводитися зі зброєю. Ці вміння стали йому в пригоді під час роботи над ролями охоронців, оперативників та інших представників силових структур.

На війні проти України ліквідували актора з популярного російського серіалу. Фото

Єфім Старцев. Джерело: Росмедіа

У творчому доробку Старцева – близько 20 кінопроєктів. Він знімався в серіалах "Ливарний", "Морські дияволи", "48 годин", "Прекрасна п'ятірка 5" і "Шеф".

Найбільше актор запам’ятався роллю охоронця Панайотова в дев’ятому сезоні серіалу "Ментовські війни".

Нагадаємо, на війні в Україні ліквідували колишнього віцегубернатора Бєлгородської області та колишнього мера Бєлгорода Костянтина Полежаєва. Він отримав важкі поранення в результаті удару БПЛА.

Як писав OBOZ.UA, в Україні ліквідували громадянина Філіппін Маламбахе Сабтара Сабанала, який підписав контракт із російською армією та брав участь у бойових діях на Донеччині. Іноземний найманець був знищений наприкінці липня під час штурмових дій поблизу Костянтинівки

Схожі теми
Війна в УкраїніросіяниакторРосіяУкраїнасмерть
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram, Viber та застосунку OBOZ.UA.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись
Завантажуйте застосунок
Завантажити вApp StoreДоступно вGoogle Play
Додайте OBOZ.UA у Google
Додати до бажаних джерел