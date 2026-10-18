На Волині людей закликали терміново залишити домівки через удар армії Росії

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Під ударом – нафтоналивний термінал, дата-центр VK та склад Ozon: Санкт-Петербург атакували дрони, спалахнули пожежі. Фото та відеоПід ударом – нафтоналивний термінал, дата-центр VK та склад Ozon: Санкт-Петербург атакували дрони, спалахнули пожежі. Фото та відеоУкраїна здатна зірвати мобілізацію в РФ: Ступак назвав не менш пріоритетну ціль, аніж НПЗУкраїна здатна зірвати мобілізацію в РФ: Ступак назвав не менш пріоритетну ціль, аніж НПЗУкраїнцям відключають мобільні номериУкраїнцям відключають мобільні номери: в операторі розповіли, хто залишиться без зв’язкуСили оборони відмінусували понад 2 тис. окупантів за добу: дані ГенштабуСили оборони відмінусували понад 2 тис. окупантів за добу: дані Генштабу"Бог дав і мав право забрати": Ірина Федишин порушила мовчання після смерті доньки, яку назвали Веронікою"Бог дав і мав право забрати": Ірина Федишин порушила мовчання після смерті доньки, яку назвали ВеронікоюРубіо підтвердив, що Україна зараз не має доступу до StarshieldРубіо підтвердив, що Україна зараз не має доступу до StarshieldТрамп розлютив Конгрес США скасуванням санкцій проти Росії: чи підтримають це рішенняТрамп розлютив Конгрес США скасуванням санкцій проти Росії: чи підтримають це рішенняУ Польщі впав невідомий об’єкт: туди відправили пошукову групуУ Польщі впав невідомий об’єкт: туди відправили пошукову групуЗенітник ЗСУРосія атакувала Україну балістичною ракетою і 180 БпЛА, сили ППО збили понад 150 цілей: є наслідки в областяхАтакуватимуть Україну в реальному часі: РФ розгортає супутники для точного наведення дронів та ракетАтакуватимуть Україну в реальному часі: РФ розгортає супутники для точного наведення дронів та ракет

На Волині людей закликали терміново залишити домівки через удар армії Росії

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read1 хв
icon 7,0 т.
На Волині людей закликали терміново залишити домівки через удар армії Росії
На Волині після російського удару жителів закликали залишити домівки. Джерело: Колаж OBOZ.UA/Ілюстративне фото ГУР МО України/АрміяInform

18 жовтня у селищі Маневичі Волинської області жителів району "Тридцятка" закликали терміново залишити свої домівки через сильне задимлення. Ситуація виникла після російського удару по підприємству.

Про це у Facebook повідомив голова Маневицької селищної ради Олександр Гаврилюк. Він наголосив на серйозності загрози.

Що відомо про ситуацію в Маневичах

"Терміново! Жителям "Тридцятки"! Вимагаю! Залишіть свої домівки, перемістіться в домівки до друзів в інші частини населеного пункту. Велике задимлення, вітер північний!" – написав Гаврилюк.

Очільник громади також закликав місцевих жителів максимально поширити це попередження.

На Волині людей закликали терміново залишити домівки через удар армії Росії

Допис голови Маневицької селищної ради Олександра Гаврилюка. Джерело: Скриншот

Читайте також
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
icon 3,3 т.
Армія Росії влучила у житловий будинок у Запоріжжі: загинула 27-річна жінка. Фото та відео
icon 3,3 т.
Армія Росії влучила у житловий будинок у Запоріжжі: загинула 27-річна жінка. Фото та відео
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
icon 2,4 т.
Як Путіну брешуть про успіхи на фронті: військовий оглядач викрив схему
icon 2,4 т.
Як Путіну брешуть про успіхи на фронті: військовий оглядач викрив схему
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
icon 2,1 т.
Здав командний пункт росіян: агент "АТЕШ" у армії РФ допоміг знищити окупантів
icon 2,1 т.
Здав командний пункт росіян: агент "АТЕШ" у армії РФ допоміг знищити окупантів

Наслідки атаки РФ на Волинь

Нагадаємо, у ніч проти 16 жовтня російські війська атакували Волинську область десятками ударних дронів. Унаслідок обстрілу пошкоджень зазнали об'єкти цивільної та критичної інфраструктури, зокрема підприємства в Маневичах і Луцьку.

За даними Волинської обласної військової адміністрації, унаслідок удару по підприємству в Маневичах загинула людина, ще восьмеро постраждали. На місці атаки виникла пожежа, до ліквідації наслідків залучили рятувальників.

Крім того, внаслідок удару виникла загроза витоку аміаку, через що місцевих жителів закликали дотримуватися рекомендацій служб. Через російську атаку також було пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури та порушено електропостачання в області.

На Волині людей закликали терміново залишити домівки через удар армії Росії

Реактивний "Шахед". Джерело: РосЗМІ

Інші атаки по Україні

16 жовтня російські війська атакували Волинську область ударними безпілотниками, зокрема реактивними "шахедами". У Ковелі під удар потрапив місцевий митний термінал, а також загорілися близько десяти вантажівок із напівпричепами. Унаслідок атаки постраждала одна людина.

Як писав OBOZ.UA, 17 жовтня російські війська здійснили одну з наймасованіших атак на Вінниччину від початку повномасштабного вторгнення. Унаслідок обстрілу постраждали шестеро людей, один із них перебував у важкому стані.

Схожі теми
Війна в УкраїніРосійські обстрілиУкраїнаБПЛАShahed (Шахед)евакуація
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись