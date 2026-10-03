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На ЗАЕС готують нове перемир’я: МАГАТЕ виступило з заявою

Ганна Якубець
Ганна Якубець
Time to read2 хв
icon 1,5 т.
На ЗАЕС готують нове перемир’я: МАГАТЕ виступило з заявою
Ілюстраційне фото. МАГАТЕ

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) анонсували переговори щодо припинення вогню з української та російської сторін, щоб провести необхідні ремонтні роботи на сусідній – Запорізькій тепловій атомній електростанції. Там внаслідок обстрілів пошкоджено трансформатори, життєво важливі для постачання електроенергії ЗТАЕС ззовні.

Про це в МАГАТЕ повідомили в соцмережі Х. Генеральний директор Рафаель Гроссі наголосив: щоб запобігти ризику ядерної аварії, усі сторони повинні проявляти максимальну військову стриманість поблизу таких об'єктів.

Що відомо

"МАГАТЕ отримало інформацію про серію атак дронів протягом останніх тижнів, які ще більше загрожували ядерній безпеці на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС)", – зазначено в дописі.

Зокрема, йшлося також про удари 19, 20 та 27 вересня по сусідній Запорізькій тепловій електростанції (ЗТАЕС). Внаслідок цього було пошкоджено трансформатори, життєво важливі для постачання електроенергії ЗТАЕС ззовні. Ця електростанція за час війни часто зазнавала відключення зовнішнього електропостачання.

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У МАГАТЕ ведуть переговори щодо локального припинення вогню

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі  веде переговори з Україною та Росією для локального припинення вогню. Це має забезпечити необхідні ремонтні роботи на ЗТАЕС. Зазначається, що це буде восьме припинення вогню, укладене за посередництва МАГАТЕ.

Гроссі наголосив, що атаки, що загрожують ядерній безпеці, залишаються абсолютно неприйнятними та мають бути негайно припинені. Він закликав усі сторони проявляти максимальну військову стриманість поблизу таких об'єктів.

Допис МАГАТЕ в соцмережі Х.Джерело: Скриншот допису

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що російські загарбники на окупованих територіях України не полишають спроб під’єднати Запорізьку АЕС до російської енергосистеми. Проте на заваді цим планам стоять українські захисники, які ударами своїх безпілотників зірвали такі спроби. Зокрема, окупанти намагаються звести від ЗАЕС лінії електропередачі, проте українські воїни протистоять цьому.

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