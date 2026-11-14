На Запоріжжі ворог убив FPV-дроном чоловіка на скутері

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Калькулятор, документи та ключі від квартири на столі біля вікна з видом на житлові будинкиУкраїнці мають заплатити податки за свої квартири та будинки: сума змінитьсяЗ’явився прогноз на бій Олександр Усик – Майк ТайсонЗ’явився прогноз на бій Олександр Усик – Майк ТайсонЯкі виплати можуть отримати біженціДе українським біженцям платять найбільшу допомогу: можна отримувати понад 2 тис. євро щомісяця"Подальші перемовини – фарс": у Сенаті США відреагували на вимоги Росії про повернення НАТО до кордонів 1997 року"Подальші перемовини – фарс": у Сенаті США відреагували на вимоги Росії про повернення НАТО до кордонів 1997 року"Холостяк" Кравцов злив повідомлення від фіналістки 13-го сезону шоу, яка пропонувала йому стосунки заради піару: як вона відреагувала"Холостяк" Кравцов злив повідомлення від фіналістки 13-го сезону шоу, яка пропонувала йому стосунки заради піару: як вона відреагувалаПілот українського винищувача влучив ракетою у російський дрон-камікадзе "Герань-4". ВідеоПілот українського винищувача влучив ракетою у російський дрон-камікадзе "Герань-4". ВідеоКовтун, який відмовився виступати за Україну, зробив заяву після медалі чемпіонату світу для нової батьківщиниКовтун, який відмовився виступати за Україну, зробив заяву після медалі чемпіонату світу для нової батьківщиниІлюстрація - чоловік простягує в руці ключі від автоУдар по сірому авторинку: в Україні перекриють схему перекупників, через яку бюджет втрачає мільярдиВідмова від лідера "Динамо". Північна Ірландія – Україна: всі подробиці матчу Ліги наційВідмова від лідера "Динамо". Північна Ірландія – Україна: всі подробиці матчу Ліги наційОля Фреймут показала результат операції з підтяжки грудей через чотири місяці та розповіла про складну реабілітацію. ФотоОля Фреймут показала результат операції з підтяжки грудей через чотири місяці та розповіла про складну реабілітацію. Фото
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

На Запоріжжі ворог убив FPV-дроном чоловіка на скутері

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read1 хв
1,9 т.
Свічка
Українець став жертвою російського FPV-удару. Ілюстраційне фото. Джерело: Nothing Ahead / Pexels

Російська окупаційна армія обстріляла цивільного на скутері посеред центральної дороги селища Кушугум під Запоріжжям. Воєнний злочин відбувся в суботу, 14 листопада.

Мирний житель від отриманих травм загинув. Це підтвердив Михайло Семікін, тимчасовий виконувач обов'язків голови Запорізької обласної військової (державної) адміністрації, у своєму офіційному каналі в Telegram.

Відомо, що по чоловіку противник поцілив FPV-дроном. Жертві було 45 років. "Щирі співчуття рідним і близьким загиблого", – написав Семікін.

У Telegram-каналі Кушугумської громади уточнюється: атака відбулася близько 07:00 ранку на вулиці Покровській.

Читайте також
Іван ЧерленськийІван Черленський
13,3 т.
24-річний захисник знищив реактивний дрон кулеметною чергою: момент потрапив на відео
13,3 т.
24-річний захисник знищив реактивний дрон кулеметною чергою: момент потрапив на відео
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
10,3 т.
Окупанти атакували Україну майже сотнею БПЛА: у Повітряних силах розповіли, скільки дронів вдалося збити
10,3 т.
Окупанти атакували Україну майже сотнею БПЛА: у Повітряних силах розповіли, скільки дронів вдалося збити
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
3,2 т.
На щиті: стало відомо про загибель військового з Київщини Олексія Дрозденка. Фото
3,2 т.
На щиті: стало відомо про загибель військового з Київщини Олексія Дрозденка. Фото

"Ворог цинічно продовжує завдавати ударів по цивільному населенню, забираючи життя мирних людей", – ідеться в повідомленні.

На Запоріжжі ворог убив FPV-дроном чоловіка на скутері

Кушугум, селище міського типу в Запорізькому районі. Карта. Джерело: Скриншот DeepStateMAP

На Запоріжжі ворог убив FPV-дроном чоловіка на скутері

Повний текст допису. Джерело: Скриншот Telegram-каналу Запорізької ОВА (ОДА)

Що передувало

За день до цього, 13 листопада, загарбники також атакували Кушугум, скерувавши безпілотник на автівку. Внаслідок цього удару також загинув цивільний чоловік.

У зв'язку з підвищеною загрозою дронових обстрілів місцева влада закликала мешканців максимально обмежити пересування селищем на приватному автотранспорті та за можливості утриматися від поїздок без нагальної потреби, щоб не наражати себе та близьких на небезпеку.

На Запоріжжі ворог убив FPV-дроном чоловіка на скутері

Попередження від місцевої влади. Джерело: Скриншот Telegram-каналу ОТГ

Як писав OBOZ.UA, 14 листопада держава-агресор завдала ударів КАБами по Вознесенівському району Запоріжжя. Поранення отримали 22 людини, серед них двоє дітей. У місті пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, а в навчальному закладі вибиті шиб.

Схожі теми
Воєнні злочини РосіїВійна в УкраїніЗагиблі українціРосійські обстрілиобстріли ЗапоріжжяУкраїнаЗапоріжжяFPV-дрони
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!