Уранці 25 листопада російські війська атакували Малинську громаду на Житомирщині. Одна людина загинула, ще четверо постраждали.

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Про наслідки ворожого обстрілу повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Він опублікував допис у своєму Telegram-каналі.

За словами очільника ОВА, російські війська завдали удару по місцевому цивільному підприємству. Унаслідок цього постраждала одна людина.

Ще однією ціллю стала автомобільна стоянка. Там загинула людина, а троє постраждалих доправили до місцевої лікарні. Крім того, вибухова хвиля пошкодила приватні житлові будинки.

На місцях влучань працюють необхідні служби. Комісія міської ради вже розпочала обстеження пошкоджених об'єктів, щоб визначити обсяги завданих збитків. Обласна влада підтримує постійний зв'язок із керівництвом громади.

Бунечко закликав жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях до відбою, адже загроза повторних російських ударів зберігається.

Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада російські війська атакували Білу Церкву на Київщині. Пошкоджень зазнали будівельний гіпермаркет "Епіцентр", "Нова пошта" та інші об'єкти цивільного бізнесу. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, також виникли пожежі, які рятувальники згодом ліквідували.

Також OBOZ.UA повідомляв, що у ніч проти 25 листопада Росія випустила по Україні 112 ударних безпілотників різних типів, серед яких було 66 реактивних "Шахедів". Сили протиповітряної оборони збили та подавили 88 ворожих дронів, зокрема 47 реактивних. Водночас влучання зафіксували на 18 локаціях, а падіння уламків збитих БпЛА – на 13.