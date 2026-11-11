На Житомирщині внаслідок російської атаки постраждали четверо людей, серед них – поліцейські

Упродовж всієї ночі російські війська атакували дронами Житомирщину. Під ворожими ударами опинилися об'єкти енергетичної, транспортної та паливної інфаструктури одразу у п'яти громадах, відомо про пошкоджені будинки, приватне підприємство і десятки автомобілів.

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Постраждали четверо людей, серед них – поліцейські. Про наслідки терору військ РФ розповів начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Ворог бив по Житомирщині з вечора 10 листопада

За словами посадовця, з вечора 10 листопада російські війська завдали численних ударів безпілотниками по Житомирщині.

"Під ударом були об'єкти енергетичної, транспортної та паливної інфраструктури в Житомирській, Глибочицькій, Олевській, Звягельській, Оліївській громадах. Внаслідок ворожих атак постраждали житлові будинки, приватне підприємство та щонайменше 20 автівок",– зазначив Бунечко.

Станом 08:24 було відомо про чотирьох постраждалих. Серед них – поліцейські, що прибули на виклик після ворожої атаки і потрапили під повторний удар.

"Постраждалим надається необхідна медична допомога. Ведуться роботи з ліквідації наслідків обстрілів", – запевнив начальник ОВА.

Як повідомляв OBOZ.UA, російські окупанти 10 листопада завдали удару по підприємству критичної інфраструктури у Дніпрі. Унаслідок атаки загинули троє людей, щонайменше четверо дістали поранень. На території об’єкта виникла пожежа, до ліквідації наслідків залучили екстрені служби.