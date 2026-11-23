Російські окупаційні війська посилюють оборону одразу в трьох прикордонних областях РФ через побоювання нових ударів Сил оборони України. Командування угруповання військ "Північ" змушене перекидати резерви між різними ділянками та поспіхом укріплювати позиції.

Відео дня

Про це повідомляє військовий рух українців і кримських татар "Атеш" у своєму Telegram-каналі. За інформацією агента, який перебуває у штабі російського угруповання "Північ", оборонні заходи активізували у Брянській, Курській та Бєлгородській областях.

Росіяни перекидають резерви між прикордонними районами

За даними підпілля, російське командування намагається посилити оборону одразу на кількох напрямках уздовж кордону з Україною. Через значну протяжність лінії зіткнення окупантам бракує ресурсів для рівномірного прикриття всіх ділянок.

Унаслідок цього російські підрозділи змушені постійно змінювати місця дислокації, перекидати сили між позиціями та прискорено облаштовувати оборонні укріплення.

Агент руху, який працює у штабі угруповання "Північ", розповів про напружену ситуацію серед російських військових. За його словами, командування регулярно змінює розпорядження, що призводить до виснаження особового складу.

"Накази постійно змінюються, резерви смикають з однієї ділянки на іншу. Напруга в прикордонні відчувається на кожному кроці – люди виснажені, а прикрити всі напрямки рівномірно просто не виходить", – зазначив співрозмовник підпілля.

РЕКЛАМА

В "Атеш" вказали на вразливість російської оборони

У русі наголосили, що розпорошення сил і ресурсів на широкій ділянці фронту послаблює оборону окупантів. Зокрема, перекидання резервів між напрямками може створювати вразливі місця на окремих позиціях.

Крім того, будь-які помилки російського командування в організації логістики та плануванні оборонних заходів можуть негативно впливати на стійкість військ у прикордонних районах.

Головні історії дня

В "Атеш" додали, що продовжують відстежувати переміщення підрозділів і військової техніки РФ. Зібрану інформацію учасники руху передають Силам оборони України.

Водночас у підпіллі заявили, що російське керівництво не має наміру припиняти війну проти України, попри значні втрати власної армії.

Нагадаємо, російське командування відправляє поранених окупантів у "м'ясні штурми" на Добропільському напрямку. За даними "Атеш", у підрозділах 51-ї загальновійськової армії РФ відмовляють у повноцінному лікуванні військовим, які зазнали поранень.

Як писав OBOZ.UA, учасники військового руху "Атеш" влаштували диверсію на залізниці у Бєлгородській області РФ. Унаслідок операції було порушено залізничну логістику російських окупаційних військ.