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Накопичували техніку з літа: окупанти посилили наступ на Гуляйпільському напрямку – ДШВ

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 хв
1,7 т.
Накопичували техніку з літа: окупанти посилили наступ на Гуляйпільському напрямку – ДШВ
Українські військові. Ілюстративне фото. Джерело: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти останнім часом посилюють наступ на Гуляйпільському напрямку (Запорізька область). Противник накопичував техніку ще з літа та вже провів кілька механізованих штурмів.

Про це в етері Еспресо розповів старший офіцер відділу комунікацій 7-го корпусу ДШВ Сергій Лефтер. Він наголосив, що через значні втрати загарбники перегруповують підрозділи й готуються поповнювати їх резервами.

РФ накопичує сили для нових атак на Гуляйпільському напрямку

За словами Лефтера, російські війська почали готуватися до посилення наступу на Гуляйпільському напрямку ще влітку. Вони накопичували бронетехніку, щоб використати її для штурмів у несприятливу погоду.

Старший офіцер відділу комунікацій 7-го корпусу ДШВ додав, що на цій ділянці фронту вже відбулося кілька механізованих атак, і хоча протягом останнього тижня окупанти рідше використовували бронемашини, інтенсивність їхніх дій не знизилася.

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Військовий поінформував, що проти українських підрозділів на цьому напрямку протистоять значні сили російської армії. Через значні втрати російське командування змушене перегруповувати частину бригад, а ситуація у цьому районі залишається динамічною.

"Зараз фіксуємо, що через великі втрати ворога відбувається перегрупування деяких його бригад, які діють у нашій смузі відповідальності. Очікується, що противник буде заводити резерви, щоб поповнити втрати. З іншого боку, є достовірна інформація, що ворог має достатньо сил та засобів для того, щоб поповнювати всі свої втрати", – пояснив Лефтер.

Він додав, що за останні сім днів українські військові ліквідували та поранили на Гуляйпільському напрямку приблизно 900 окупантів, що є найвищим показником втрат російської армії на цій ділянці фронту за останні два місяці.

Накопичували техніку з літа: окупанти посилили наступ на Гуляйпільському напрямку – ДШВ

Карта. Джерело: deepstatemap.live

Нагадаємо, російські війська після окупації Гуляйполя використовують місто як логістичний плацдарм для накопичення особового складу, техніки та підготовки нових атак. За оцінкою української розвідки, таким чином окупанти намагаються створити умови для подальшого просування в напрямку Запоріжжя та блокування обласного центру.

Як повідомляв OBOZ.UA, за словами українських військових, на Гуляйпільському напрямку дедалі частіше трапляються випадки самоліквідації російських піхотинців. Однією з причин є тактика просочування малими піхотними групами, якої продовжує дотримуватися країна-агресорка РФ.

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