Уранці 26 листопада російські війська дроном вдарили по багатоповерхівці у Харкові. Унаслідок атаки загинуло подружжя айтівців – Валерій і Дар'я, 38 і 37 років.

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Росіяни також вбили їхнього кота. Про жертв російського удару розповіло "Суспільне. Харків".

Що відомо про загиблих Дар'ю і Валерія

У житлову багатоповерхівку у Новобаварському районі Харкова ворожий дрон вдарив близько 5 гоидини ранку 26 листопада.

"У Новобаварському районі горить квартира на 15 поверсі, також є інформація про заблокованих під завалами людей. Наразі відомо про трьох постраждалих", – писав того ранку міський голова Харкова Ігор Терехов.

Згодом стало відомо про двох загиблих людей: 37-річну жінку та 38-річного чоловіка. Це були чоловік і дружина, Валерій і Дар'я. Вона працювала в IT, а він був системним адміністратором. Російський дрон влучив у їхню квартиру: влетів просто у спальню.

Разом з чоловіком та жінкою загинув і їхній кіт.

Володимир Безрук, сусід Дар'ї та Валерія з квартири поверхом вище, розповів журналістам "Суспільного", що спілкувався з Валерієм телефоном – той мав ключі від його помешкання.

"Знаю, що вони молоді активні люди, які намагалися жити і будувати своє життя. Вони років… Мабуть, перед повномасштабною війною закінчили тут ремонт. Почали жити, мабуть, оце останні роки тут... Війна не щадить нікого", – зазначив сусід загиблих.

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