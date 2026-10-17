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"Намагаються перетворити на смертельну пастку": Сибіга сказав, скільки людей заблокували росіяни в Олешках

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
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"Намагаються перетворити на смертельну пастку": Сибіга сказав, скільки людей заблокували росіяни в Олешках
Олешки на Херсонщині були окуповані в перший день повномасштабного вторгнення. Джерело: Радіо Свобода

Україна звернулася до Організації Об'єднаних Націй, Міжнародного Комітету Червоного Хреста та держав-партнерів, намагаючись задіяти всі доступні канали, щоб забезпечити безпечні евакуаційні коридори й негайний доступ гуманітарної допомоги до Олешок. У цьому окупованому місті досі залишаються заблокованими близько 1 700 осіб.

Про це 17 жовтня повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він підкреслив, що РФ має припинити перешкоджати зусиллям із порятунку цивільних.

"Росіяни намагаються перетворити українське місто Олешки на смертельну пастку", – зазначив очільник зовнішньополітичного відомства.

''Намагаються перетворити на смертельну пастку'': Сибіга сказав, скільки людей заблокували росіяни в Олешках

Олешки перебувають під російською окупацією. Карта. Джерело: Скриншот DeepStateMAP

Загарбники тримають людей у заручниках

Олешки практично зруйновані й перебувають під російською окупацією. Єдина дорога, якою можна виїхати, замінована. Окрім того, за нею стежать ворожі ударні безпілотники. Ті, хто намагаються врятуватися, ризикують загинути. Замінована й розташована неподалік річка. 

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Ліки в місцевій лікарні закінчилися. На вулицях і в будинках лежать десятки тіл, адже росіяни забороняють мешканцям ховати померлих.

Сім'ї голодують, виживаючи завдяки залишкам городини, домашнім заготівлям і навіть равликам. За словами місцевих, військовослужбовці ЗС РФ погрожували їм зброєю, вимагаючи віддати харчі.

"Мешканці сумніваються, що зможуть пережити цю зиму", – зазначили у МЗС.

Сибіга попросив міжнародні організації та всіх партнерів вплинути на цю жахливу ситуацію. "Україна неодноразово закликала забезпечити безпечну евакуацію та міжнародний гуманітарний доступ. Ці заклики не можуть залишатися без відповіді", – наголосив міністр.

Він подякував союзникам і людям у всьому світі, які не мовчать і стали голосом мешканців Олешок. Окремо Сибіга висловив вдячність Папі Римському Леву XIV за його заклик до кремлівського диктатора Володимира Путіна оголосити припинення вогню в Олешках, щоб у місто можна було доправити гуманітарну допомогу.

"Люди не можуть вижити завдяки самим лише заявам про стурбованість. Їм потрібні конкретні дії. Їм потрібна можливість вибратися звідти. І потрібна вона негайно", – зазначив очільник МЗС.

''Намагаються перетворити на смертельну пастку'': Сибіга сказав, скільки людей заблокували росіяни в Олешках

Текст допису. Частина 1. Джерело: Скриншот Telegram-каналу МЗС

''Намагаються перетворити на смертельну пастку'': Сибіга сказав, скільки людей заблокували росіяни в Олешках

Текст допису. Частина 2. Джерело: Скриншот Telegram-каналу МЗС

Як писав OBOZ.UA, Лев XIV поговорив із Володимиром Путіним по телефону в п'ятницю, 16 жовтня. Релігійний лідер наголосив на критичній гуманітарній ситуації в місті й необхідності забезпечити цивільним шлях для безпечного виїзду. Папа попросив про перемир'я в Олешках, а також підтвердив готовність Святого престолу сприяти діалогу та встановленню миру

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