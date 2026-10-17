Україна звернулася до Організації Об'єднаних Націй, Міжнародного Комітету Червоного Хреста та держав-партнерів, намагаючись задіяти всі доступні канали, щоб забезпечити безпечні евакуаційні коридори й негайний доступ гуманітарної допомоги до Олешок. У цьому окупованому місті досі залишаються заблокованими близько 1 700 осіб.

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Про це 17 жовтня повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він підкреслив, що РФ має припинити перешкоджати зусиллям із порятунку цивільних.

"Росіяни намагаються перетворити українське місто Олешки на смертельну пастку", – зазначив очільник зовнішньополітичного відомства.

Загарбники тримають людей у заручниках

Олешки практично зруйновані й перебувають під російською окупацією. Єдина дорога, якою можна виїхати, замінована. Окрім того, за нею стежать ворожі ударні безпілотники. Ті, хто намагаються врятуватися, ризикують загинути. Замінована й розташована неподалік річка.

Ліки в місцевій лікарні закінчилися. На вулицях і в будинках лежать десятки тіл, адже росіяни забороняють мешканцям ховати померлих.

Сім'ї голодують, виживаючи завдяки залишкам городини, домашнім заготівлям і навіть равликам. За словами місцевих, військовослужбовці ЗС РФ погрожували їм зброєю, вимагаючи віддати харчі.

"Мешканці сумніваються, що зможуть пережити цю зиму", – зазначили у МЗС.

Сибіга попросив міжнародні організації та всіх партнерів вплинути на цю жахливу ситуацію. "Україна неодноразово закликала забезпечити безпечну евакуацію та міжнародний гуманітарний доступ. Ці заклики не можуть залишатися без відповіді", – наголосив міністр.

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Він подякував союзникам і людям у всьому світі, які не мовчать і стали голосом мешканців Олешок. Окремо Сибіга висловив вдячність Папі Римському Леву XIV за його заклик до кремлівського диктатора Володимира Путіна оголосити припинення вогню в Олешках, щоб у місто можна було доправити гуманітарну допомогу.

"Люди не можуть вижити завдяки самим лише заявам про стурбованість. Їм потрібні конкретні дії. Їм потрібна можливість вибратися звідти. І потрібна вона негайно", – зазначив очільник МЗС.

Головні історії дня

Як писав OBOZ.UA, Лев XIV поговорив із Володимиром Путіним по телефону в п'ятницю, 16 жовтня. Релігійний лідер наголосив на критичній гуманітарній ситуації в місті й необхідності забезпечити цивільним шлях для безпечного виїзду. Папа попросив про перемир'я в Олешках, а також підтвердив готовність Святого престолу сприяти діалогу та встановленню миру.