Уповноважена з прав людини фашистської федерації Яна Лантратова після звільнення ЗАРУЧНИКІВ в Олешках заявила про звірства українських воїнів проти цивільних.

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Я нікагда нє забуду, как нацисти, чтоби вийті із акружєнія, укралі калясачкі с малєнькімі дєтьмі, а патом просто вибрасивалі єтіх дєтєй – каже вона.

Заява Яни Лантратової розрахована на європейських ультраправих і ультралівих, а також внутрішньоросійське застосування.

В Україні чудово розуміють, що ця історія повний фейк. Брехню легко розпізнати не тому, що ми аж занадто віримо у моральні якості українських воїнів, а тому, що прикриття мирними НЕ ПРАЦЮЄ проти росіян!

Можливо, можна було б вкрасти ті возики з дітьми і прикритися ними, якби ми воювали проти американців, британців чи інших ЛЮДЕЙ.

Але ми воюємо не з людьми, а з моральними виродками, у яких від людей є тільки палець, щоб натиснути на спусковий гачок. Нічого іншого людського у них нема.

Бо написаний багатометровими буквами напис ДІТИ! коло Маріупольського драмтеатру НЕ зупинив російських льотчиків, щоб вони не скинули на дітей бомби. Нагадаю, не на солдатів, що прикрилися дітьми, а просто на дітей з мамами, які ховалася там від обстрілів.

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Ніякі діти не зупинили окупантів в Бучі та Ірпені, коли вони розстрілювали машини цивільних, які намагалися виїхати з пекла.

Українські воїни чудово знають, що ніякі цивільні не зупинять північного дикуна, який прийшов вбивати. Тому тягнути з собою візочки з дітьми, щоб рускій Іван не стріляв – історія абсолютно безглузда і нереальна.

Історія Лантратової черговий раз свідчить, що у владі фашистської федерації просто немає нормальних людей. Ті, хто є – абсолютні покидьки, калібрована мерзота і цинічні потвори. Навіть, якщо це привабливі жінки, які бідкаються на камери, як їм жаль людей, яких вбиває їхня країна.

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