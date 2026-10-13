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"Нас врятувало те, що ми купали сина": мешканець будинку у Харкові, де стався обвал через атаку РФ, розповів про трагедію. Відео

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 хв
icon 1,8 т.
"Нас врятувало те, що ми купали сина": мешканець будинку у Харкові, де стався обвал через атаку РФ, розповів про трагедію. Відео
Росіяни атакували Харків

Мешканець багатоповерхового будинку у Харкові, куди увечері 12 жовтня поцілили окупанти, розповів про трагедію. За словами Дмитра, його, дружину та маленького сина врятувало, те що вони купали сина.

Водночас теща чоловіка загинула, бо відпочивала в іншій кімнаті. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Чоловік розповів, що під час російської атаки був із дружиною та трирічним сином у ванні.

"Врятувало нас те, що ми купали сина. Ми були з дружиною в ванні, його купали. І цей момент стався вибух. Нас врятували, що ми були там, а так нас уже б не було б…", – наголосив він.

''Нас врятувало те, що ми купали сина'': мешканець будинку у Харкові, де стався обвал через атаку РФ, розповів про трагедію. Відео

Мешканець пошкодженого будинку розповів про атаку РФ. Джерело: Скриншот

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''Нас врятувало те, що ми купали сина'': мешканець будинку у Харкові, де стався обвал через атаку РФ, розповів про трагедію. Відео

Наслідки російської атаки. Джерело: Скриншот

На жаль, теща пана Романа загинула. У момент атаки вона перебувала у кімнаті.

"Вона не встигла. Отут була її спальня", – розповів він, показуючи на будинок.

''Нас врятувало те, що ми купали сина'': мешканець будинку у Харкові, де стався обвал через атаку РФ, розповів про трагедію. Відео

Наслідки російської атаки. Джерело: Скриншот

Що передувало

Російська армія пізно ввечері в понеділок, 12 жовтня, запустила "Бандеролі" по Харкову. Внаслідок одного з прильотів значних руйнувань зазнав багатоквартирний житловий будинок. Є загиблі та постраждалі.

''Нас врятувало те, що ми купали сина'': мешканець будинку у Харкові, де стався обвал через атаку РФ, розповів про трагедію. Відео

Наслідки ворожого обстрілу

''Нас врятувало те, що ми купали сина'': мешканець будинку у Харкові, де стався обвал через атаку РФ, розповів про трагедію. Відео

Наслідки ворожого обстрілу

Як писав OBOZ.UA, вранці 12 жовтня Росія теж атакувала Харків і била по багатоповерхівках. Унаслідок ранкових атак у місті постраждали щонайменше 19 людей, серед них – двоє дітей.

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