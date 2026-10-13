''Нас врятувало те, що ми купали сина'': мешканець будинку у Харкові, де стався обвал через атаку РФ, розповів про трагедію. Відео

Мешканець багатоповерхового будинку у Харкові, куди увечері 12 жовтня поцілили окупанти, розповів про трагедію. За словами Дмитра, його, дружину та маленького сина врятувало, те що вони купали сина.

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Водночас теща чоловіка загинула, бо відпочивала в іншій кімнаті. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Чоловік розповів, що під час російської атаки був із дружиною та трирічним сином у ванні.

"Врятувало нас те, що ми купали сина. Ми були з дружиною в ванні, його купали. І цей момент стався вибух. Нас врятували, що ми були там, а так нас уже б не було б…", – наголосив він.

На жаль, теща пана Романа загинула. У момент атаки вона перебувала у кімнаті.

"Вона не встигла. Отут була її спальня", – розповів він, показуючи на будинок.

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Що передувало

Російська армія пізно ввечері в понеділок, 12 жовтня, запустила "Бандеролі" по Харкову. Внаслідок одного з прильотів значних руйнувань зазнав багатоквартирний житловий будинок. Є загиблі та постраждалі.

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Як писав OBOZ.UA, вранці 12 жовтня Росія теж атакувала Харків і била по багатоповерхівках. Унаслідок ранкових атак у місті постраждали щонайменше 19 людей, серед них – двоє дітей.