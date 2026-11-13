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"Наступати треба там, де є можливість": у ДШВ пояснили логіку контрнаступальних операцій ЗСУ

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read1 хв
660
"Наступати треба там, де є можливість": у ДШВ пояснили логіку контрнаступальних операцій ЗСУ
Військовослужбовці Десантно-штурмових військ ЗСУ. Ілюстративне фото. Джерело: Facebook/Командування ДШВ ЗСУ

Українське військове командування під час планування наступальних операцій має насамперед оцінювати шанси на досягнення конкретного результату. Тому для проведення контрнаступу обирають ті ділянки фронту, де Сили оборони мають реальні можливості для успіху, а не просто намагаються атакувати противника на найскладніших напрямках.

Про це заявив командувач Десантно-штурмових військ Збройних Сил України генерал-майор Олег Апостол, повідомляє медіа. Він пояснив, що рішення про проведення наступальних операцій залежить від співвідношення сил і можливостей українських підрозділів на конкретних ділянках фронту.

Як у ДШВ визначають напрямки для наступу

Відповідаючи на запитання, чому українські війська проводять наступальні операції на одних напрямках, тоді як на інших продовжують стримувати російський тиск, Апостол пояснив принцип вибору ділянок для атак.

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"Наступати треба там, де є можливість, де можна мати успіх", – наголосив командувач.

За його словами, спроба наступати на позиції добре підготовленого та чисельно переважаючого противника не обов'язково принесе бажаний результат. Тому перед початком операції необхідно оцінити обстановку, сили ворога та власні можливості.

''Наступати треба там, де є можливість'': у ДШВ пояснили логіку контрнаступальних операцій ЗСУ

Командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-майор Олег Апостол. Джерело: Facebook/ДШВ ЗСУ

Апостол також звернув увагу на різницю між наступальними діями та стабілізацією фронту. Якщо під час наступу військові прагнуть досягти конкретного результату й змінити ситуацію на свою користь, то стабілізаційні заходи передбачають передусім стримування противника та виснаження його наступального потенціалу.

Водночас, за словами командувача, результативність військових операцій не можна оцінювати виключно за кількістю звільнених територій або глибиною просування. Важливо також враховувати, як проведені дії впливають на загальну ситуацію на фронті.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про результати операції "Вівальді", під час якої українські захисники деокупували 125–140 квадратних кілометрів території. Операцію проводили підрозділи Третього армійського корпусу на Донеччині.

Як писав OBOZ.UA, Сили оборони України завдали ударів по трьох пунктах управління безпілотниками російських військ. У Генеральному штабі ЗСУ розкрили подробиці операції та повідомили про ураження ворожих об'єктів на тимчасово окупованих територіях.

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