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Нацгвардія знищила російський РСЗВ "Смерч", який обстрілював Херсонщину та Миколаївщину. Відео

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
icon 1,0 т.
Нацгвардія знищила російський РСЗВ "Смерч", який обстрілював Херсонщину та Миколаївщину. Відео
БМ-30 "Смерч", фото ілюстративне

Бійці підрозділу Lasar’s Group Національної гвардії України знищили російську реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) "Смерч". Окупанти використовували її для обстрілів цивільного населення Херсонської та Миколаївської областей.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України в Telegram. Інформацію оприлюднили з посиланням на командувача НГУ Олександра Півненка. У відомстві опублікували відео операції.

Спочатку аналітики розвідки вивчили вогневу активність противника та визначили ймовірний район розміщення комплексу. Згодом аеророзвідка виявила його в укритті приблизно за 60 км від лінії бойового зіткнення.

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Після підтвердження цілей ударні екіпажі Lasar’s Group завдали серії ударів. Окрім бойової машини БМ-30 "Смерч", уражено також транспортно-заряджальну машину до неї.

Нацгвардія знищила російський РСЗВ ''Смерч'', який обстрілював Херсонщину та Миколаївщину. Відео

Ураження російського РСЗВ "Смерч". Джерело: Скриншот

Нацгвардія знищила російський РСЗВ ''Смерч'', який обстрілював Херсонщину та Миколаївщину. Відео

Знищено російську техніку, яка обстрілювала Херсонщину та Миколаївщину. Джерело: Скриншот

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що оператори безпілотних систем Національної гвардії України знищили російський зенітний ракетний комплекс "Тор-М1" вартістю близько $25 млн у Донецькій області. Окупанти намагалися сховати його поблизу тимчасово окупованого Вугледара, однак оператори БПЛА Black Sky виявили позицію комплексу та знищили його.

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