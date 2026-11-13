NAUDI закликала Кабмін продовжити чинні бронювання в ОПК до 1 лютого 2027 року

National Association of Ukrainian Defense Industries / NAUDI звернулася до прем’єр-міністра України Сергія Корецького з консолідованими пропозиціями галузі щодо врегулювання критичної ситуації у сфері бронювання працівників ОПК, яка виникла після набрання чинності постановою КМУ №1328.

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Щоб не допустити зриву оборонних контрактів, зняти пікове навантаження з державних реєстрів наприкінці року та забезпечити стабільний перехідний період, NAUDI пропонує Уряду невідкладно внести до постанови такі зміни:

• Продовжити дію критичності та відстрочок до 1 лютого 2027 року. Йдеться про автоматичне продовження рішень про визначення підприємств критично важливими (термін дії яких спливає до 31 грудня 2026 року включно), а також чинних відстрочок військовозобов’язаних працівників, наданих засобами порталу "Дія".

• Встановити 100% бронювання для критичних підприємств ОПК до 1 лютого 2027 року. Асоціація пропонує закріпити граничний обсяг бронювання на рівні 100% військовозобов’язаних працівників для підприємств, визнаних критично важливими Міноборони, без необхідності ухвалення окремих рішень про збільшення лімітів та без застосування процедур анулювання через перевищення квот.

Окрім невідкладних антикризових кроків, при подальшому системному оновленні Порядку бронювання (постанова КМУ №76) NAUDI наполягає на закріпленні для підприємств ОПК строку дії рішень про критичність та відстрочок працівників тривалістю не менше 12 місяців – на період виконання державних контрактів.

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Постійні та безсистемні зміни створюють наступні ризики:

1. Уповільнення виробничих циклів. Технологічні процеси в ОПК мають довгостроковий характер, а необхідність кожні 90 днів повторно формувати пакети документів створює надмірне адміністративне навантаження на керівництво та інженерно-технічний персонал.

2. Перевантаження державних органів та цифрової інфраструктури. Одночасна подача сотень тисяч пакетів документів раз на квартал створить критичне навантаження на профільні міністерства, Координаційний центр, Пенсійний фонд та портал "Дія", що загрожує технічними затримками.

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3. Ризик втрати вузькопрофільних фахівців. У разі затримок із розглядом документів чинні відстрочки завершуватимуться до ухвалення нових рішень. Це призведе до автоматичної втрати бронювання інженерами, конструкторами та операторами складного обладнання і, як наслідок, до зупинки виробничих ліній.

NAUDI повністю підтримує озвучену прем’єр-міністром 16 жовтня позицію щодо неприпустимості радикальних змін, здатних дестабілізувати роботу оборонних заводів та закликає Уряд врахувати надані пропозиції та залучити представників Асоціації до робочих нарад із доопрацювання нормативних актів у сфері бронювання.